Nella venticinquennale storia del Grande Fratello, il reality show più famoso d’Italia, sono sbocciati numerosi amori tra i concorrenti. Alcune storie hanno portato a relazioni durature e figli, mentre altre si sono concluse prematuramente. L’ultima in ordine di tempo è stata quella tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Le coppie storiche del Grande Fratello

Nel corso delle edizioni, abbiamo visto nascere diverse coppie memorabili:

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - presto diventeranno genitori

- presto diventeranno genitori Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro – genitori del piccolo Gabriele

– genitori del piccolo Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli – genitori del piccolo Kian

– genitori del piccolo Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga – genitori della piccola Camilla

– genitori della piccola Sophie Codegoni e Alessandro Basciano – genitori della piccola Celine Blue , la cui relazione si è conclusa con risvolti giudiziari

– genitori della piccola , la cui relazione si è conclusa con risvolti giudiziari Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi

Letizia Petris e Paolo Masella

Le coppie più recenti del Grande Fratello

Nuove coppie sono nate anche durante la passata edizione:

Yulia Bruschi e Luca Giglioli

Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi

Helena Prestes e Javier Martinez

Le dichiarazioni di Stefania Orlando sulle coppie del GF

A parlare degli amori nella Casa è stata Stefania Orlando, concorrente di due edizioni del Grande Fratello (quinta edizione Vip e l’ultima), intervistata a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica in onda su Radio Radio.

La Orlando ha dichiarato: “Il sentimento l’ho visto nascere tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, così come tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Ho visto nascere amori reali nel mio Grande Fratello, che si sono sviluppati in modi diversi.

Se c’è qualche coppia che mi ha colpito di più? Helena e Javier li ho visti di recente: sono molto innamorati e progettano tante cose insieme, una bellissima coppia. Le altre (Mariavittoria e Tommaso, Chiara e Alfonso, Yulia e Giglio) non le ho frequentate prima, figurati adesso!”.

In seguito, Stefania ha fatto una precisazione su Mariavittoria e Tommaso: "Giada (la conduttrice, ndr) mi aveva chiesto anche di Tommy e Mavi, ma non avevo capito, perché anche loro sono una coppia meravigliosa".