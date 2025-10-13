Il cast della nuova edizione del Grande Fratello non ha ancora conquistato del tutto il pubblico, ma una concorrente era riuscita a spiccare fin da subito: Anita Mazzotta. La giovane piercer aveva già un gruppo di fan affezionati, tanto da essere votata come preferita della seconda puntata del reality show condotto da Simona Ventura.

L’annuncio dell’abbandono: “Ha lasciato la Casa per motivi familiari”

Sabato 11 ottobre 2025, la produzione del Grande Fratello ha comunicato ufficialmente l’uscita di Anita con una breve nota: “Ha lasciato la casa del Grande Fratello per motivi familiari”.

Nessun dettaglio aggiuntivo era stato fornito in un primo momento, né sul possibile rientro in gioco della concorrente – come accaduto in passato a Beatrice Luzzi, che rientrò dopo un lutto familiare – né sullo stato della madre.

Anita Mazzotta e la malattia della madre: “Lei mi ha detto di entrare, perché è la mia occasione”

Come riportato da Biccy.it, pochi giorni prima di lasciare la Casa, Anita Mazzotta aveva confidato ai compagni Benedetta Stocchi e Simone De Bianchi la difficile situazione familiare che stava vivendo. La concorrente aveva espresso i suoi dubbi sull’ingresso al reality, ma era stata proprio la madre a spingerla a non rinunciare: “Io sono contenta di essere qui, con voi mi trovo molto bene, ma il mio cuore è anche fuori, per le cose di mia mamma. Lei ha le visite da fare e se vanno bene ok, ma non le sono andate bene purtroppo. Io mi sono detta: ‘ma cosa sto facendo qui?’. Perché rischio di perdere tre mesi. Lei mi ha chiamato e mi ha detto: ‘non ti azzardare a tornare indietro per colpa mia, è la tua svolta, la tua rivincita e non puoi mollare. La vita ti ha fatto troppo male, questa è una cosa tua, pensa a te stessa e non a me in questo caso’. Però comunque non è facile”.

“Mia madre sta veramente male”: la rivelazione più dolorosa

In un momento di confidenza con Francesco Rana e Grazia Kendi, Anita ha poi rivelato il vero motivo della sua preoccupazione: “Scusate se ogni tanto crollo un po’, ma non è semplice. Voi la mia vita non la sapete, ma non voglio raccontare tutto subito, è difficile. Io resto qui, ma ho mia madre che sta veramente male… lei purtroppo è in metastasi”.