Lucia Ilardo aveva annunciato pochi giorni fa di aver bloccato tutti gli account del suo ex fidanzato Rosario Guglielmi. La coppia è stata protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, dove il loro percorso sembrava lineare, con l’intenzione di uscire insieme e andare a convivere.

Il progetto di convivenza saltato

Purtroppo il progetto di vita insieme non è andato a buon fine. Durante e dopo il programma, Rosario Guglielmi ha scoperto che Lucia si era intrattenuta con alcuni tentatori.

In seguito, a Rosario era stato offerto il trono a Uomini e Donne, ma la partecipazione è saltata quando Lucia si è presentata durante una registrazione, raccontando di aver avuto un momento intimo con l’ex fidanzato dopo che lui aveva già accettato il trono.

Il blocco dei social

Dopo questi eventi, Lucia Ilardo ha deciso di bloccare Rosario su tutti i social: “In realtà sono dieci giorni che la situazione è questa: io e Rosario non ci seguiamo. Ho deciso per mio la scelta di bloccare qualsiasi suo account, non sono pazza, non sono matta, un giorno magari vi spiegherò il perché”.

Ma la nostalgia parla ancora

Nonostante il blocco, poche ore fa Lucia ha pubblicato una storia in cui i due si baciano. Il video è vecchio, ma accompagnato da una scritta nostalgica: “Mi manchi come l’aria”. Il tutto sulle note romantiche della canzone di Olly e Angelina Mango – Per due come noi.