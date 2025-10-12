Donatella Mercoledisanto è una delle concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello. Nata a Bari, ha 46 anni ed è una casalinga. Felicemente sposata con il suo primo fidanzato, Andrea, è mamma di due figli, Antonio e Davide, per cui stravede. La sua famiglia è sempre stata il suo punto fermo e la sua forza.

Chi è Donatella Mercoledisanto

Secondo la scheda ufficiale del Grande Fratello, Donatella Mercoledisanto è descritta come una donna normale, senza social network, ma con una forte personalità e tanta energia. Ha dichiarato di aver partecipato al programma spinta dal desiderio di vivere l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia

Passato televisivo

Nonostante la sua vita familiare tranquilla, Donatella Mercoledisanto ha già avuto alcune esperienze in televisione. A svelarlo sono stati i colleghi di Biccy.

2022 : ospite del programma Nei Tuoi Panni su Rai 2, condotto da Mia Ceran , insieme a suo figlio Davide . Il sottopancia recitava: “Mamma a 16 anni e oggi regina della casa”.

: ospite del programma su Rai 2, condotto da , insieme a suo figlio . Il sottopancia recitava: “Mamma a 16 anni e oggi regina della casa”. 2024: membro del muro nel quiz 100% Italia su Tv8, condotto da Nicola Savino, partecipando a tutta l’edizione.

Queste esperienze mostrano come il piccolo schermo non le sia del tutto estraneo, nonostante si presenti come una donna comune.

Famiglia e storia personale

Donatella Mercoledisanto è sposata da trent’anni con Andrea Mineccia e ha due figli, Antonio, nato quando aveva solo 16 anni, e Davide. La sua famiglia rappresenta per lei forza, stabilità e motivazione.

Il cognome Mercoledisanto è noto in Puglia per legami con la criminalità organizzata: suo padre, Leonardo Mercoledisanto, è stato un collaboratore di giustizia e pentito del clan Strisciuglio di Bari. Nonostante questo passato, Donatella ha scelto di vivere lontana dal crimine, dedicandosi alla famiglia e alla comunità.