Sabato 11 ottobre 2025, nel primo pomeriggio, si è consumata la prima grande lite del Grande Fratello 2025. I protagonisti dello scontro sono stati Omer Elomari e Jonas Pepe, che sono quasi arrivati alle mani dopo un’accesa discussione in cucina.

I due gieffini si sono insultati a vicenda, hanno alzato i toni e solo l’intervento di alcuni coinquilini ha evitato che la situazione degenerasse. La regia del Grande Fratello, forse temendo il peggio, ha rapidamente cambiato inquadratura, interrompendo la diretta. Una scelta che ha fatto discutere anche l’opinionista Cristina Plevani, la quale ha commentato duramente: “Ma che senso ha togliere la diretta sul litigio?”.

Omer Elomari e Jonas Pepe: i motivi della lite

Secondo quanto riportato da Biccy, tutto sarebbe nato per un episodio banale legato a una pizza nel forno. Durante un confronto successivo con altri concorrenti, Jonas Pepe ha spiegato così la sua versione dei fatti: “Io non è che sono qui per parlare male di lui, ma è vero che non trasmette leggerezza alla collettività. Tutto è nato quando sono andato in cucina a vedere la pizza: lui ha chiuso il forno dicendo che l’aveva già controllata. Io l’ho riaperto e lui ha richiuso. Da lì siamo partiti. È chiaro che non ci capiamo, siamo proprio opposti. Io continuerò a nominarlo”.

Jonas ha poi aggiunto che il forno è stato solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, visto che tra lui e Omer non c’è mai stata intesa sin dall’inizio del reality.

Lo sfogo di Omer Elomari: “Lui cercava lo scontro”

Dal canto suo, Omer Elomari si è confidato con Domenico D’Alterio e Matteo Azzali, raccontando di aver percepito un atteggiamento provocatorio da parte del coinquilino: “Io stavo controllando la pizza, ero io addetto alla pizza. Quando lui fa il pane io non vado a dirgli cosa fare. Lui ha fatto un gesto con la gamba, voleva andare oltre già lì al forno. Ragazzi, lui voleva andare oltre davvero”.

La regia cambia inquadratura e scoppia la polemica

Il cambio improvviso di inquadratura durante il litigio ha scatenato le proteste del pubblico e di diversi commentatori. Molti telespettatori hanno criticato la produzione per aver “censurato” la lite, impedendo al pubblico di capire fino a che punto fosse arrivata la discussione.

Sui social, in particolare su X (Twitter), sono esplosi i commenti: diversi utenti hanno accusato Jonas Pepe e alcuni coinquilini di isolare Omer Elomari, percepito come più introverso e sensibile.

Il pubblico si divide: da che parte stanno i fan del Grande Fratello

Come spesso accade, anche questa lite ha diviso il pubblico.

Da una parte chi difende Omer, ritenendolo vittima di provocazioni e di un clima di gruppo ostile; dall’altra chi sostiene Jonas, giudicando Omer “troppo permaloso”.