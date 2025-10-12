Negli ultimi giorni si è acceso il dibattito sul presunto coinvolgimento di Maria De Filippi nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, prevista per gennaio 2025. A lanciare la bomba è stato il giornalista Davide Maggio durante la sua partecipazione al programma TvTalk su Rai3.

Le parole di Davide Maggio a TvTalk

Nel corso dell’intervento, Maggio ha rivelato che i casting del Grande Fratello Vip sarebbero già “ben avviati” e che si starebbero tenendo negli studi Elios di Roma, gli stessi dove si registrano anche le trasmissioni di Maria De Filippi.

“I casting mi risultano ben avviati, si tengono agli Elios e penso che una grande mano gliela dia Maria De Filippi”, ha dichiarato il giornalista, secondo il quale la conduttrice di Uomini & Donne, Amici, Tu Si Que Vales e C’è Posta Per Te starebbe offrendo un supporto amichevole ad Alfonso Signorini, storico volto del reality. Il legame tra i due è noto, e non sarebbe quindi sorprendente una collaborazione, seppur indiretta.

Il mistero del nome “legato alla cronaca nera”

Durante lo stesso intervento, Maggio ha lasciato intendere che tra i provinati ci sarebbe un nome “forte”: “Quando ho saputo un nome provinato ho proprio urlato. C’entra con la cronaca nera”.

Un’affermazione che ha scatenato curiosità e ipotesi sui social, ma nessuna fonte ha finora confermato l’identità del personaggio citato.

Lo scorso anno, Fabrizio Corona aveva parlato di una presunta trattativa tra la produzione del Grande Fratello e il figlio di Massimo Bossetti, notizia poi smentita con forza da Mediaset e Endemol: “È una balla colossale”, dichiaravano fonti ufficiali a FqMagazine.

Anche questa volta, al momento, non ci sono conferme che qualcuno legato a casi di cronaca sia effettivamente stato contattato per il reality show.