A cura di Annalisa Accardo

Negli ultimi giorni si è acceso il dibattito sul presunto coinvolgimento di Maria De Filippi nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, prevista per gennaio 2025. A lanciare la bomba è stato il giornalista Davide Maggio durante la sua partecipazione al programma TvTalk su Rai3.

Le parole di Davide Maggio a TvTalk

Nel corso dell’intervento, Maggio ha rivelato che i casting del Grande Fratello Vip sarebbero già “ben avviati” e che si starebbero tenendo negli studi Elios di Roma, gli stessi dove si registrano anche le trasmissioni di Maria De Filippi.

I casting mi risultano ben avviati, si tengono agli Elios e penso che una grande mano gliela dia Maria De Filippi”, ha dichiarato il giornalista, secondo il quale la conduttrice di Uomini & Donne, Amici, Tu Si Que Vales e C’è Posta Per Te starebbe offrendo un supporto amichevole ad Alfonso Signorini, storico volto del reality. Il legame tra i due è noto, e non sarebbe quindi sorprendente una collaborazione, seppur indiretta.

Il mistero del nome “legato alla cronaca nera”

Durante lo stesso intervento, Maggio ha lasciato intendere che tra i provinati ci sarebbe un nome “forte”: “Quando ho saputo un nome provinato ho proprio urlato. C’entra con la cronaca nera”.

Un’affermazione che ha scatenato curiosità e ipotesi sui social, ma nessuna fonte ha finora confermato l’identità del personaggio citato.

Lo scorso anno, Fabrizio Corona aveva parlato di una presunta trattativa tra la produzione del Grande Fratello e il figlio di Massimo Bossetti, notizia poi smentita con forza da Mediaset e Endemol: “È una balla colossale”, dichiaravano fonti ufficiali a FqMagazine.

Anche questa volta, al momento, non ci sono conferme che qualcuno legato a casi di cronaca sia effettivamente stato contattato per il reality show.

 