Con la fine della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi, Raimondo Todaro ha deciso di lasciare la cattedra di maestro di ballo, ruolo che è poi stato occupato da Deborah Lettieri, rimasta nel talent solo per un anno.

Nonostante i rumor sulle presunte tensioni con il programma, il ritorno di Todaro come giurato speciale nel dicembre 2024 ha chiarito che i rapporti con il talent show rimangono buoni.

L’intervista a Ciao Maschio

Durante l’ultima puntata di Ciao Maschio, programma condotto da Nunzia De Girolamo, il coreografo siciliano ha affrontato il tema del suo addio a Amici e alle altre esperienze televisive: “Se mi sono pentito di aver perso Maria De Filippi e Amici? No, perché io ho fatto tre anni da Maria e sono stato benissimo, ho dato tutto me stesso. Poi sono riuscito nel mio intento, che era far vincere un ragazzo latinista, non era mai successo prima. Quindi sono questo, se mi volete sono così. Perché mi devo snaturare per fare quello che non sono”.

Todaro ha ribadito di non aver rimpianti anche per aver lasciato Ballando con le Stelle, dove ha lavorato per quattordici anni, vincendo cinque edizioni: “C’è un momento dove è bene voltare pagina. Non bisogna vivere di ricordi, nella vita si cambia, bisogna andare avanti ed evolversi. Ho fatto quindici anni di Ballando e sono stati la mia vita, li ringrazierò sempre. Quello show mi ha dato tanto”.