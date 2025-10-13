Giulia De Lellis ha annunciato con gioia su Instagram la nascita della sua prima figlia, Priscilla, frutto della relazione con il compagno Tony Effe, con cui è legata da circa un anno.

I fan, in attesa del lieto evento, hanno subito inondato i neo genitori di messaggi di affetto e congratulazioni, dimostrando grande entusiasmo per l’arrivo della piccola.

Il ritorno sui social di Giulia De Lellis

Dopo qualche giorno di pausa dai social per dedicarsi completamente alla neonata, Giulia De Lellis è tornata online per ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato vicinanza e supporto. In un post dedicato ai fan, ha scritto: “Grazie a chiunque di voi abbia avuto un pensiero per noi. Vi abbiamo sentiti tutti. Grazie alla nostra famiglia. Oggi più che mai il dono più grande in momenti come questi”.

Dedica speciale a Tony Effe

Giulia non ha dimenticato di ringraziare il compagno Tony Effe, che in questi giorni le è stato particolarmente vicino: "La nostra bambina è stato un miracolo venuto al mondo nel migliore dei modi grazie a ognuno di loro. Ma più di tutti grazie all’amore della mia vita che non mi ha lasciata nemmeno un secondo”.