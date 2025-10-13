Andrea Delogu è una delle protagoniste della nuova edizione di Ballando con le Stelle. La conduttrice, sempre elegante e carismatica, ha sorpreso il pubblico non solo con il suo talento nel ballo, ma anche con la sua sincerità e il coraggio di mostrarsi fragile.

Durante la puntata andata in onda sabato scorso, la 43enne si è lasciata andare a una toccante confessione sulla fine della sua relazione con Luigi Bruno, modello e attore con cui ha vissuto una storia d’amore durata quattro anni.

“La mia relazione con Luigi Bruno è finita”: lo sfogo di Andrea Delogu

Nella clip di presentazione trasmessa prima della sua esibizione, Andrea Delogu ha raccontato per la prima volta la rottura con il compagno, spiegando come la loro differenza d’età — 16 anni — abbia spesso alimentato pregiudizi e giudizi superficiali.

“La mia relazione è finita da poco e non c’è la possibilità che possa tornare. È stata una storia nascosta per molto tempo. Quando è venuta fuori, la differenza d’età ha fatto discutere. Io mi sono innamorata di una persona, non di un’età. È stata la seconda storia più lunga della mia vita, quella che mi ha lasciato di più. Ne è valsa la pena di combattere contro chi dice che è una cosa strana”.

Un amore sincero, senza rancore

Nonostante la fine della relazione, Andrea Delogu ha sottolineato di non provare alcun risentimento verso Luigi Bruno. Al contrario, ha rivelato che tra loro resta un legame profondo e di reciproco affetto: “Con chi dovevo ci siamo abbracciati e scritti che ci saremo per sempre l’una per l’altro. Il resto è futuro. Due vite”.

Un messaggio maturo, che trasmette rispetto e consapevolezza — qualità che da sempre contraddistinguono la conduttrice.

Il sostegno di Nikita Perotti e l’emozione dietro le quinte

Dopo la puntata, Andrea Delogu ha raccontato sui social le emozioni vissute dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Nel suo post su Instagram, ha spiegato come l’aver rivisto la clip prima dell’esibizione l’abbia turbata a tal punto da farle perdere la concentrazione per un attimo: “È stato difficile concentrarmi mentre andava in onda la clip. Ho sbagliato due passaggi e Nikita mi guardava e mi diceva: ‘Stai con me, spacchiamo’. In quel momento ho pensato che è raro trovarsi in un posto dove tante persone si prendono cura dei tuoi sentimenti così”.