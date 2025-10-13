Durante l’ultima puntata del Grande Fratello 2025, andata in onda lunedì 6 ottobre, la tensione nella Casa si è fatta altissima. Tra scontri, accuse e chiarimenti accesi, i concorrenti si sono divisi in fazioni.

I tre nominati di questa settimana sono Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari. Solo uno di loro dovrà lasciare la Casa nella puntata di lunedì 13 ottobre 2025.

Giulio Carotenuto al centro delle polemiche

Il nome di Giulio Carotenuto domina le dinamiche della Casa.

Il concorrente è stato accusato da alcune coinquiline di aver fatto avances a più ragazze contemporaneamente, dopo aver trascorso una notte con Benedetta Stocchi. In diretta, Giulio si è difeso parlando di fraintendimenti e impulsività, dichiarando di non essere “calcolatore” ma di agire di istinto. Tuttavia, la convivenza con Rasha Younes ha generato ulteriori tensioni: Rasha ha affermato di non apprezzare il suo approccio fisico e l’intimità mostrata pubblicamente con Benedetta.

Anche nel tugurio, alcuni concorrenti hanno espresso malcontento verso i suoi modi di fare, alimentando un clima di diffidenza.

Matteo Azzali tra sportività e incomprensioni

Matteo Azzali, ex pugile e oggi istruttore, fatica a integrarsi nel clima goliardico della Casa. Durante la puntata del 6 ottobre, ha criticato i comportamenti più rumorosi dei coinquilini, chiedendo maggiore rispetto per chi cerca tranquillità. In un momento di esasperazione, ha detto: “Se non vi sto bene, nominatemi”, una frase che Simona Ventura ha definito poco coerente con la sua immagine da sportivo.

A peggiorare la situazione, sono arrivate le dichiarazioni della sua ex fidanzata, che lo ha accusato di averla lasciata per un’altra donna e di aver mentito sul suo stato sentimentale. In un confronto diretto, Matteo ha anche punzecchiato Giulio, criticando la sua “malizia” e certi atteggiamenti giudicati forzati.

Omer Elomari: riservatezza o distacco?

Omer Elomari è uno dei concorrenti più enigmatici di questa edizione del Grande Fratello. È stato protagonista di confronti delicati: Giulia Saponariu lo ha accusato di un atteggiamento ambiguo, mentre Rasha Younes ha ammesso di essere attratta dal suo lato “maschile e composto”, pur trovando la sua chiusura emotiva difficile da decifrare.

Alcuni coinquilini, tuttavia, lo hanno accusato di mancanza di empatia.

In settimana, Omer ha affrontato Francesco Rana per chiedere spiegazioni sulla nomination, e in seguito ha litigato (arrivando quasi alle mani) con Jonas Pepe, segno di un crescente nervosismo.

Sondaggi Grande Fratello 13 ottobre 2025: chi rischia l’eliminazione?

Stando al risultato del sondaggio del portale ForumFree, Omer Elomari è il preferito dal pubblico con circa 52,8% dei voti. Matteo Azzali si attesta al 25,2%, mentre Giulio Carotenuto è il meno votato, con solo 21,9% delle preferenze.