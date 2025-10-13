Lunedì scorso nella casa del Grande Fratello sono entrati cinque nuovi concorrenti: Mattia Scudieri, Rasha Younes, Flaminia Romoli, Ivana Castorina e Omar “Bena” Benabdallah. In pochi giorni i nuovi gieffini hanno cercato di integrarsi con il resto del gruppo, portando nuove dinamiche e storie personali tutte da scoprire.

Ivana Castorina: “Sono molto insicura, ho vissuto diverse vite”

Nel corso del weekend, Ivana Castorina si è aperta con alcuni coinquilini entrati il 29 settembre, raccontando parte del suo passato complesso. La nuova concorrente ha confidato di aver vissuto almeno due vite e di essere una persona molto insicura, sia come donna che professionalmente.

“Sono molto insicura. Perché? Ci arriveremo, adesso non dico altro, ma in futuro ci arriverò. Ho vissuto diverse vite io. Sono insicura come donna, ma anche sul mio lavoro. Sono un’operaia metalmeccanica, non è una cosa che mi piace. Lo faccio perché devo mangiare, devo sposarmi, devo andare avanti ed è pur sempre lavoro”, ha raccontato Ivana.

Il sogno di bambina: diventare showgirl

Da piccola, Ivana Castorina sognava di entrare nel mondo dello spettacolo: “Io da piccolina volevo fare la soubrette. Cos’è? È la showgirl. Da bambina vedevo la tv e dicevo a mia madre: ‘Io voglio andare lì, voglio fare la showgirl’”.

Nonostante i nomignoli e le prese in giro subite a scuola, Ivana non ha mai smesso di coltivare la sua passione. Oggi, grazie ai social e al web, si sente più libera di esprimersi e ha scoperto un forte interesse per il make-up e l’estetica.

Ivana Castorina e la sua rinascita personale

La gieffina siciliana ha accennato anche a un percorso di crescita interiore e di riscoperta di sé stessa. Pur non entrando nei dettagli, ha fatto capire che dietro il suo sorriso si nasconde una storia di sofferenza e riscatto.

“Sono una persona molto sensibile, se vedo qualcuno che soffre mi viene automatico andargli vicino, perché anche io so cosa significa. Ho avuto un grosso percorso di crescita e ne parlerò meglio. Se ho vissuto cose scomode? Sì”.

L’amore che le ha cambiato la vita

Tra i momenti più toccanti del suo racconto, Ivana ha ricordato l’incontro con suo marito, una persona che le ha dato forza e fiducia in sé.

“Io ho vissuto almeno due vite, ne parleremo. A un certo punto sono stata emarginata per tutta l’adolescenza. Poi ho avuto una seconda vita e sono rinata. Durante questa seconda vita ho conosciuto mio marito, quattro anni fa. L’incontro con lui mi ha aiutata molto, mi ha cambiata in tutto. Dopo undici mesi ci siamo sposati. Si è innamorato di me vedendomi senza trucco e mi ha sempre detto che gli è piaciuta la mia semplicità”.