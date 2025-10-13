Mascia Ferri, celebre concorrente della seconda edizione del Grande Fratello, continua a essere ricordata dai fan del reality show per la sua simpatia e carisma. Amata dal pubblico, dai coinquilini e dalla Gialappa’s Band, la "Panterona" è stata anche imitata da Paola Cortellesi a Mai Dire Gol.

Carriera televisiva post Grande Fratello

Dopo l’esperienza al GF2, Mascia Ferri ha intrapreso diverse avventure televisive:

Ha realizzato un calendario fotografico di grande successo.

Ha partecipato a programmi come Lucignolo, On The Road, Scherzi a Parte, Quelli che… il calcio e Mezzogiorno in Famiglia.

Vita privata di Mascia Ferri

Nel dicembre 2006, Mascia Ferri ha sposato l’imprenditore Cristiano Ricciardella, con cui ha avuto due figlie, Nina (18 anni) e Lola (13 anni). Oggi, a 52 anni, lavora nel settore della ristorazione insieme al marito, mantenendo un profilo pubblico riservato ma sempre legato al mondo dello spettacolo.

Grande Fratello: la possibilità di un ritorno

Mascia ha rivelato di essere stata contattata dagli autori per tornare in gioco come guest star: “Sono ancora una fan del programma, un po’ come tutti lo guardo ogni anno, anche se in tanti fanno fatica ad ammetterlo. A volte per curiosità o per la simpatia dei conduttori, altre volte perché non c’è proprio niente di meglio in tv. Se tornerei a farlo? Non è il tipo di trasmissione per cui tornerei in tv ora come ora. Però vi dico una cosa, nei mesi scorsi sono stata contattata perché gli autori erano orientati a riportare dentro la casa per una settimana i concorrenti di maggiore successo del passato, era la loro idea. Alla fine hanno scelto tre opinionisti d’eccezione: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Cosa mi attira delle nuove edizioni? Senza dubbio il doppio format: il Nip con le persone comuni condotto da Simona Ventura e il Vip da Alfonso Signorini. Mi piacciano entrambi i conduttori, molto simpatici, e con Simona ho anche avuto il piacere di lavorare per due anni a “Quelli che… il calcio”. Vedremo come andrà, non è facile ogni anno dover reinventare un reality”.

Altri progetti televisivi: Pechino Express

Nonostante non abbia intenzione di tornare al GF, Mascia Ferri ha confessato il desiderio di partecipare a un altro reality: Pechino Express.

L’ex gieffina vorrebbe vivere questa avventura insieme ad Alessia Fabiani, esplorando il mondo come concorrenti in coppia.

"In passato ho rifiutato diverse proposte. Se proprio ripenso alla tv, mi piacerebbe partire con Alessia come concorrente di Pechino Express", ha detto Mascia.