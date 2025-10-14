Negli ultimi giorni Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia e protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, è tornata al centro del gossip. Dopo la fine della burrascosa relazione con Lorenzo Spolverato, nata proprio all’interno del reality di Canale 5, la ballerina partenopea è stata al centro di numerosi rumor sentimentali.

Tutti i presunti flirt, però, sono stati puntualmente smentiti dalla diretta interessata. L’ultimo, in ordine di tempo, riguarda un presunto legame con un calciatore della Casertana.

La segnalazione social e la risposta ironica di Shaila Gatta

La notizia è partita da una segnalazione inviata all’esperta di gossip Deianira Marzano, nella quale un utente sosteneva che Shaila stesse frequentando un giocatore della squadra campana.

Non si è fatta attendere la replica della ballerina, che durante una diretta social ha risposto con la sua solita ironia: “Ora ho sentito dire del Casertano. Quindi stavo a Caserta con questo calciatore. E chi è? Fatemi sapere così magari lo informo. Nel caso è carino, mi ci vado a prendere un caffè… tanto sono single”.

Stefania Orlando commenta la rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

A dire la sua sulla fine della relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è intervenuta anche Stefania Orlando, che ha condiviso la sua opinione durante un’intervista a Radio Radio: “Non c’è stato il lieto fine. Io in realtà queste perplessità le avevo manifestate anche prima di entrare nella Casa. Loro avevano una forte attrazione, ma secondo me Shaila era più innamorata. Lorenzo, invece, non mi sembrava davvero preso”.

“Hanno sprecato l’occasione del Grande Fratello”

La showgirl ha poi aggiunto una riflessione sul loro percorso televisivo: “Mi dispiace che abbiano, sotto certi aspetti, buttato via l’esperienza del Grande Fratello per questa ‘ship’. Avrebbero potuto mostrare meglio i loro talenti, singolarmente”.

Infine, un commento sul modo in cui i due ex gieffini hanno gestito i momenti di tensione: “Fare pace in modo plateale mi sembrava poco autentico. Però ognuno ha i suoi modi… magari non sono abituati a fare tv”.