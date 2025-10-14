Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati dopo otto mesi dalla loro scelta nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. La fine della loro relazione ha scatenato numerosi pettegolezzi sul web, in particolare su un possibile riavvicinamento tra Martina e il suo ex corteggiatore Gianmarco Steri, diventato poi tronista.

Molti fan del programma avevano sempre sperato nella coppia Martina–Gianmarco, criticando la scelta della tronista romana e ritenendo Ciro poco adatto a lei. Dopo la rottura, Martina ha risposto alle critiche sui social, accusando Ciro di dipingersi come vittima, mentre la situazione reale sarebbe diversa.

Possibile riavvicinamento con Gianmarco Steri

Negli ultimi giorni, i rumor su un ritorno di fiamma tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri si sono intensificati. Alcuni fan hanno fatto notare al blogger Lorenzo Pugnaloni che la madre di Martina ha messo un like a un commento che suggeriva proprio la possibilità di una riconciliazione. Sebbene questo gesto social non rappresenti una conferma ufficiale, ha alimentato le speculazioni tra i follower, suggerendo che la famiglia della tronista romana potrebbe appoggiare un eventuale riavvicinamento.

Grande Fratello: una possibile reunion?

Tra le ipotesi più suggestive, si parla di una partecipazione congiunta di Martina e Gianmarco al Grande Fratello. Secondo alcune indiscrezioni, Mediaset potrebbe proporre una deroga alle regole sul cast Nip per inserire i due ex tronisti nella casa più spiata d’Italia, in un tentativo di incrementare gli ascolti, che nell’ultima puntata andata in onda ieri, lunedì 13 settembre, hanno subito un ulteriore calo.