Sabato scorso, i canali social ufficiali del Grande Fratello hanno annunciato che Anita Mazzotta ha dovuto abbandonare la casa per motivi familiari. La notizia ha subito acceso le ipotesi dei fan, ma la verità sembra legata alla complicata situazione della madre della concorrente.

La situazione familiare di Anita Mazzotta

Durante la settimana, Anita Mazzotta aveva confidato ai coinquilini: “Sono felice di essere qui, ma una parte di me è fuori, anche per le cose che vi ho detto di mia madre. Ha anche delle nuove visite da fare, se vanno bene ok, ma le ultime non sono andate bene. Lei però mi ha detto di entrare e di vivermela, perché è la mia occasione… Mia madre sta davvero male, è in metastasi…”.

La concorrente ha spiegato che, pur volendo vivere appieno l’esperienza del Grande Fratello, il pensiero della madre malata pesa molto sul suo morale.

Lo studio di tatuaggi e piercing di Anita Mazzotta ha chiuso per questa settimana, mentre Cristina Plevani ha dichiarato: “Tutti noi vorremmo che lei tornasse, ma la scelta è sua. Da quello che so ha dei grossi problemi familiari”.

Anche la conduttrice Simona Ventura ha inviato un messaggio di sostegno durante la terza puntata del programma: “Prima di tutto vorrei fare un discorso importante. Quella del Grande Fratello è una famiglia unita e coesa e purtroppo Anita Mazzotta, la nostra piercer di Milano, ha dovuto abbandonare il programma per motivi personali. Noi ti abbracciamo fortissimo, ti vogliamo bene, ti aspettiamo qui con tutto il cuore e siamo con te, davvero”.

Inoltre, Ivana Castorina, rivolgendosi a Grazia Kendi, ha commentato: “So che stai male perché i tuoi amici sono usciti, ma adesso aspetta… speriamo che Anita torni, nulla è detto”.

Possibilità di ritorno nella casa del Grande Fratello

Molti telespettatori hanno notato un dettaglio importante: nel pannello dei concorrenti, l’immagine di Anita Mazzotta è ancora colorata, mentre quella di Giulio Carotenuto, eliminato, è stata oscurata. Questo lascia aperta la possibilità che Anita possa fare ritorno nella casa, come già successo in passato con Beatrice Luzzi.