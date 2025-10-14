In queste prime due settimane del Grande Fratello, Domenico D’Alterio ha stretto un legame particolare con Benedetta Stocchi, scambiandosi gesti di affetto come baci, coccole e carezze. Questo comportamento ha suscitato forte disagio nella sua compagna, Valentina, che ieri è intervenuta in una clip del reality per esprimere il suo malessere.

Valentina: “Mi hai ferita di nuovo”

Durante il suo intervento, Valentina ha parlato apertamente delle ferite del passato, dichiarando di aver già perdonato molte azioni di Domenico, ma di non riuscire a tollerare quanto stava accadendo nella casa: “A me sembra Temptation Island, non mi stai portando rispetto… Ci ho pensato tanto prima di fare questo, perché non volevo danneggiarti, però non mi puoi ferire per l’ennesima volta alle spalle e umiliarmi. Parlo in particolare degli atteggiamenti che hai con Benedetta. Quando guardo che la prendi, le baci il collo, le salti addosso, lei si siede sulle tue gambe non avendo rispetto. Secondo me, anche lei non ha rispetto nei confronti di una donna che è a casa”.

Le parole di Valentina lasciano intendere che episodi simili erano già avvenuti nella loro relazione, e che il comportamento di Domenico nella casa riapre ferite pregresse.

Il confronto diretto con Domenico D’Alterio

Poco dopo la clip, Valentina ha avuto la possibilità di incontrare Domenico e gli ha chiesto di cambiare immediatamente atteggiamento nei confronti di Benedetta: “Tu puoi avere tutto quello che vuoi tu… Ma tu al di fuori non sai quello che accade. Rispetto! Ma tu ti rendi conto quello che hai fatto sabato? Ti sei tolto una vestaglia, buttandoti su una donna in costume… Le hai dato dei baci sul collo, poi l’hai abbracciata da dietro. Stai facendo tutto quello che io non mi sarei mai aspettata, sapendo che al di fuori ci siamo io e tua figlia”.

Valentina ha sottolineato come, fuori dalla casa, sia lei a portare il peso delle azioni del compagno, affrontando giudizi e critiche sociali. Ha chiesto a Domenico di dare priorità al rispetto della loro relazione, ricordandogli che gesti affettuosi con altre donne non sono accettabili.