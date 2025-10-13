Lorenzo Spolverato, noto al grande pubblico per la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, torna a parlare della sua vita privata e professionale dopo l’esperienza nella Casa più famosa d’Italia.

Carriera e nuovi progetti

Dopo il Grande Fratello, Lorenzo Spolverato non ha ancora partecipato ad altri programmi televisivi, ma ha confermato che ci sono stati incontri positivi con Mediaset: “Questi incontri con Mediaset hanno processi molto lunghi, posso solamente dire tutto molto positivo. Io sto scaldando i motori!”.

Inoltre, l’ex gieffino ha annunciato che inizierà presto un corso strutturato per entrare nel mondo radiofonico, segno che sta ampliando i suoi orizzonti professionali.

Vita sentimentale: single e senza relazioni

Durante un box domande su Instagram, Lorenzo ha chiarito la sua attuale situazione sentimentale. Dopo la breve storia d’amore con l’ex velina Shaila Gatta, terminata poco prima della finale del GF, l’ex gieffino ha dichiarato di essere single: “Possono dire ciò che vogliono, non sto frequentando nessuno”.

Amicizie e rapporti nella Casa

Riguardo alle amicizie nate nella Casa del GF, Lorenzo Spolverato ha spiegato che conoscere qualcuno non equivale a instaurare un vero legame: “Ne conosco alcuni, ma 'amicizia' per me ha un peso enorme, non la uso a cuor leggero”.

Frecciatine e fiducia tradita

Un fan ha chiesto a Lorenzo se avrebbe mai perdonato un tradimento. La risposta dell’ex gieffino ha lasciato intendere una possibile frecciatina nei confronti dell’ex coinquilina Helena Prestes, che una recente ospitata a Verissimo ha rivelato di aver rivisto il suo ex fidanzato, Carlo Motta, all’insaputa dell’attuale compagno Javier Martinez.

“Se vedi un ex di nascosto un motivo c’è. E quando la fiducia traballa, pure un caffè può pesare come un macigno”.

La paura più grande di Lorenzo Spolverato

Infine, Lorenzo ha confidato la sua più grande paura: restare solo: “I rapporti veri ti danno ossigeno… ma solo se glielo dai anche tu. E se manca si soffoca”.