Nelle ultime settimane, Amanda Lecciso ha ufficializzato la fine della relazione con Iago Garcia, nata al termine dell’ultima edizione del Grande Fratello. La conferma è arrivata tramite un’intervista rilasciata a Radio Radio, dove l’ex gieffina ha raccontato il delicato percorso che l’ha portata alla separazione.

Da amicizia a amore: il percorso di Amanda e Iago

Amanda ha spiegato: “Con Iago è nata un’amicizia dentro la Casa. Uscendo, ci siamo chiesti se ci fosse qualcosa di più e ci abbiamo provato, travolti dall’entusiasmo. Dopo due o tre mesi, però, ci siamo resi conto che era più complicato e abbiamo deciso di restare amici”.

Una separazione senza drammi

La Lecciso ha chiarito che la rottura non è stata drammatica: “Non ci siamo lasciati tra drammi. La decisione è maturata da sola a causa dei nostri impegni lavorativi e familiari. Ci sentiamo ancora e voglio che Iago faccia parte della mia vita”.

Il confine tra amicizia e amore

Amanda ha riflettuto sul sottile confine tra amicizia e amore: “Il confine tra amicizia e relazione di coppia è labile. Il nostro legame è stato e rimane una forma d’amore. Abbiamo scelto che la forma migliore fosse l’amicizia, senza possibilità di ritorno romantico”.

Le parole di Stefania Orlando

Anche Stefania Orlando, ospite di Non Succederà Più, ha commentato la vicenda: “Io sono testimone di questa cosa, ci hanno provato… Ma sai, probabilmente la lontananza… Iago è in Spagna e lei in Italia, tra l’altro non è nemmeno Roma-Madrid, sicuramente la lontananza ha giocato molto. Forse presi dall’entusiasmo… ma sono rimasti in ottimi rapporti”.

Smentita sul gossip con Maxime Mbanda

Negli ultimi giorni era circolato il gossip su una presunta frequentazione tra Amanda Lecciso e Maxime Mbanda, altro ex gieffino. A riguardo, Stefania ha precisato: “Maxime è fidanzatissimo, smentisco questa cosa, so che andava a Lecce per lavoro, anzi sarei dovuta andare anche io ma ho avuto degli impegni. Mi dispiace togliere questo gossip!”.