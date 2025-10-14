Simona Ventura ha aperto la terza puntata del Grande Fratello 2025 con un annuncio storico destinato a entrare nei libri di storia. In diretta televisiva, la conduttrice ha comunicato ai concorrenti la fine della guerra tra Israele e Hamas e la firma di un accordo di pace raggiunto durante un summit internazionale a Sharm el-Sheikh.

L’annuncio di Simona Ventura in diretta

Durante la puntata del 13 ottobre 2025, Simona Ventura ha interrotto il normale svolgimento del reality per rivolgersi ai concorrenti, ricordando che la casa del Grande Fratello è isolata dal mondo esterno: “Ragazzi, ho una notizia importantissima per voi. Oggi, 13 ottobre 2025, siamo stati testimoni di un grande evento che verrà ricordato nei libri di storia. È stato sancito un accordo di pace tra Israele e Hamas: la guerra in Palestina è finita. Questa mattina Hamas ha iniziato il rilascio degli ultimi ostaggi israeliani, mentre Israele ha liberato detenuti palestinesi. Il presidente Donald Trump è stato fondamentale nel negoziato: ha incontrato i leader israeliani e arabi a Sharm el-Sheikh, dove è stato firmato lo storico accordo di pace. Gli aiuti umanitari stanno tornando, il popolo palestinese può finalmente sperare. Oggi rimane la speranza e la pietà”.

La reazione di Rasha Younes: “Quale pace?”

Nella casa del Grande Fratello, la notizia ha suscitato forti emozioni. Tra i concorrenti, la più attesa era la reazione di Rasha Younes, gieffina di origini palestinesi. Alla domanda di Simona Ventura, Rasha ha risposto con tono pacato ma visibilmente turbato: “Abbiamo atteso tutti la pace, ma la cosa che fa più male è che c’è stata tantissima distruzione”.

Durante la pubblicità, la gieffina ha poi chiarito il motivo della sua reazione apparentemente fredda: “La guerra è finita, sì… ma sono finite anche le persone. Quando Simona ha parlato di pace, volevo dirle: ‘Ma quale pace?’ Gli avete tolto la terra e li avete ammazzati tutti. Ora voglio vedere a Gaza: cosa devono fare quelli che sono rimasti? Fare finta di essere felice sarebbe stato falso. Ridategli le madri e i padri che avete ammazzato”.