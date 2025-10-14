Momenti di tensione al Grande Fratello per la concorrente Grazia Kendi, che non ha preso bene la decisione dei suoi compagni di mandarla nel tugurio insieme ad altri due gieffini. La gieffina si è sciolta in lacrime, spiegando agli altri inquilini la sua frustrazione: “Se cerco di essere buona e mi chiudete là dentro, è normale che quando esco da lì mi richiudo come un riccio. Già ho fatto fatica ad aprirmi con voi”.

Lo sfogo nel tugurio

Una volta arrivata nel tugurio, la rabbia di Grazia Kendi è cresciuta ulteriormente: “Me la pagheranno. Mi hanno tolto la possibilità di continuare ad aprirmi, perché quando uscirò da qua li tratterò come delle mer*e. Mi hanno proprio fatta assatanare adesso. Sono nera. Falsi tutti”.

Il confronto con Simone De Bianchi

In diretta, interpellata da Simona Ventura, Grazia ha cercato di mitigare le sue parole: “Non sono tutti falsi”. Tuttavia, ha espresso dubbi sulla sincerità di uno dei suoi compagni: “Io penso che Simone sia falso con me”.

Simone De Bianchi è apparso sorpreso e ha risposto: “Se fossi stato falso, non ti avrei mandata in tugurio”. Ha poi aggiunto: “È da una settimana che qualunque cosa ti dicano, tu prendi e la rigiri”. Grazia ha replicato: “Almeno mi tiene la mente occupata”, mentre Simone ha ribattuto scherzando che la sua mente è occupata solo dai “bei ragazzi che si divertono tutti i giorni senza discutere per caz**te”.

Tensione nella casa e intervento di Simona Ventura

Grazia ha sottolineato che è Simone a cercare spesso lo scontro con lei e ha ricordato di essersi preoccupata per lui quando era giù di tono: “Io non sono cattiva. Parlo adesso perché riesco solo a piangere quando litighiamo qui dentro, perché mi parlate sopra”.

A quel punto, Simona Ventura ha interrotto il confronto senza preavviso, passando alla pubblicità.