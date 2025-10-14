Ieri sera, lunedì 13 ottobre 2025, è andata in onda su Canale 5 la terza puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura. La trasmissione si è scontrata con la terza stagione di Blanca, serie di punta di Rai 1 con protagonista Mariachiara Giannetta.
Il nuovo corso del Grande Fratello
Dopo anni di ascolti in calo, Mediaset ha deciso di cambiare rotta:
- Cambio di conduzione: da Alfonso Signorini a Simona Ventura.
- Durata ridotta: il reality torna alla formula originale di circa 100 giorni, abbandonando le edizioni lunghe oltre sei mesi.
- Concorrenti “comuni”: niente vip o influencer; al centro ci saranno storie e persone comuni.
Questi cambiamenti sembravano aver dato nuovo smalto al GF. La puntata di debutto, infatti, aveva raggiunto il 20% di share.
Ascolti terza puntata: calo confermato
Tuttavia, la terza puntata del Grande Fratello ha registrato 1.843.000 spettatori e uno share del 14,4%, facendo registrare un ulteriore calo rispetto alla seconda puntata (15%). Intanto, Blanca 3 continua a dominare la serata con 3.851.000 spettatori e 23,7% di share.
Gli ascolti televisivi della serata (13 ottobre 2025)
Ecco il dettaglio completo dei principali programmi trasmessi ieri:
- Rai 1 – Blanca 3: 3.851.000 spettatori, 23,7% di share
- Canale 5 – Grande Fratello 2025: 1.843.000 spettatori, 14,4% di share
- Italia 1 – I Mercenari 4 – Expendables: 1.487.000 spettatori, 8,2%
- Rai 3 – Lo Stato delle Cose: 1.072.000 spettatori, 7,3%
- Rai 2 – Lo Spaesato: 714.000 spettatori, 4,4%
- Rete 4 – Quarta Repubblica: 680.000 spettatori, 5,2%
- La7 – La Torre di Babele: 859.000 spettatori, 4,6%
- Tv8 – Bollicine: 214.000 spettatori, 1,3%