Ieri sera, lunedì 13 ottobre 2025, è andata in onda su Canale 5 la terza puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura. La trasmissione si è scontrata con la terza stagione di Blanca, serie di punta di Rai 1 con protagonista Mariachiara Giannetta.

Il nuovo corso del Grande Fratello

Dopo anni di ascolti in calo, Mediaset ha deciso di cambiare rotta:

Cambio di conduzione : da Alfonso Signorini a Simona Ventura .

: da a . Durata ridotta : il reality torna alla formula originale di circa 100 giorni , abbandonando le edizioni lunghe oltre sei mesi.

: il reality torna alla formula originale di circa , abbandonando le edizioni lunghe oltre sei mesi. Concorrenti “comuni”: niente vip o influencer; al centro ci saranno storie e persone comuni.

Questi cambiamenti sembravano aver dato nuovo smalto al GF. La puntata di debutto, infatti, aveva raggiunto il 20% di share.

Ascolti terza puntata: calo confermato

Tuttavia, la terza puntata del Grande Fratello ha registrato 1.843.000 spettatori e uno share del 14,4%, facendo registrare un ulteriore calo rispetto alla seconda puntata (15%). Intanto, Blanca 3 continua a dominare la serata con 3.851.000 spettatori e 23,7% di share.

Gli ascolti televisivi della serata (13 ottobre 2025)

Ecco il dettaglio completo dei principali programmi trasmessi ieri: