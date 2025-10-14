Francesco Chiofalo, noto ex protagonista di Temptation Island, è stato vittima di un grave incidente stradale a Dubai, come mostrato in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Nel filmato, Chiofalo appare su una barella del pronto soccorso, con il collo immobilizzato e visibilmente sofferente, scatenando immediata preoccupazione tra i suoi fan.

L’intervento di Manuela Carriero

La fidanzata, Manuela Carriero, si trovava a Roma al momento dell’incidente e non ha potuto assistere Chiofalo di persona. Su Instagram ha condiviso una foto del fidanzato dopo l’incidente e ha spiegato: “Mi state scrivendo in tantissimi chiedendomi di Francesco. Ha avuto un incidente in auto a Dubai, purtroppo io sono a Roma. Ho ricevuto questa foto dai ragazzi che erano con lui. Non mi sono ben chiare ancora le dinamiche. Sono molto spaventata e preoccupata, appena so qualcosa in più vi aggiorno. Grazie di cuore”.

Reazioni dei fan e sospetti di marketing

Mentre molti fan hanno mostrato sincera preoccupazione per le condizioni di salute di Chiofalo, alcuni utenti hanno avanzato l’ipotesi che l’incidente possa essere stato utilizzato come strategia pubblicitaria, soprattutto dopo che Francesco ha invitato i follower a seguire un amico per vedere il video completo dell’episodio.