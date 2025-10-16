Omer Elomari, concorrente del Grande Fratello, è stato vittima di un malore nella Casa più spiata d’Italia, ma fortunatamente si è trattato solo di un calo di pressione, come confermato da fonti vicine al programma a Fanpage.it.

Il malore di Omer: cosa è successo

Le telecamere hanno censurato il momento in cui Francesca Carrara ha chiesto aiuto a Domenico D’Alterio per sollevare il gieffino siriano, che era a terra e “stava male”. Dopo la visita medica, il concorrente è tornato nella casa, scusandosi con gli altri inquilini per lo spavento.

Secondo quanto riportato dalle fonti, Omer ha avuto un cambio di pressione, motivo per cui si è temporaneamente allontanato per gli accertamenti necessari. Nonostante il malore, nella giornata di ieri è apparso sorridente e in forma durante i pasti insieme agli altri concorrenti.

Consigli e attenzione dai compagni di casa

Alcuni inquilini gli hanno suggerito di assumere più carne e integratori per recuperare energia. Matteo, scherzando sull’episodio, ha detto ai concorrenti che “da ora in poi è vietata la guerra coi cuscini”, riferendosi all’allarme creato dal malore.

Momenti di complicità con Rasha

Durante il pranzo, Rasha Younes, concorrente di origini palestinesi, si è dimostrata molto premurosa verso Omer. La modella gli ha offerto della pasta, dicendo: “Per me è tanta, prendi una forchettata in più”. Omer, prima di sedersi, ha ricambiato con un complimento per il suo stile, paragonando la coinquilina a Jasmine di Aladdin.