Negli ultimi giorni, il Grande Fratello ha visto i concorrenti discutere di temi insoliti per il reality, affrontando argomenti come la guerra in Israele, il coming out di Ivana Castorina come donna trans e i canoni estetici tra uomini e donne.

Un dibattito apparentemente innocuo sui corpi maschili e femminili ha però scatenato una vera e propria polemica sui social, a causa delle parole di Mattia Scudieri.

Il dibattito sulla bellezza dei corpi

Tutto è iniziato quando Flaminia Romoli ha osservato: “In natura sono gli esemplari maschili che cercano di attrarre le femmine con le loro caratteristiche fisiche, mentre tra gli esseri umani questo non avviene: sono le donne che si truccano e si fanno belle”.

Mattia Scudieri ha subito espresso il suo disaccordo: “Per me gli uomini sono più belli delle donne. Molte di voi ricorrono a trucco, abiti e parrucchieri, ma l’uomo è sempre più bello al naturale”.

Jonas Pepe ha controbattuto, spiegando che secondo lui le donne sono più belle e facendo un parallelo con il mondo animale: “In natura è il maschio a mostrarsi appariscente per attrarre la femmina. Tra gli esseri umani, è la donna che si valorizza per attrarre il partner migliore”.

La reazione dei social

Le parole di Mattia Scudieri hanno scatenato una polemica immediata su TikTok e X. Molti utenti hanno criticato il gieffino, trasformando la discussione estetica in gossip sulla sua presunta sessualità. Tra i commenti più diffusi: “Perché non si rivela? Lui palesemente schifa le donne”; “Tranquillo, avevamo capito che le donne non ti piacciono”; “Come fare coming out senza fare coming out”.