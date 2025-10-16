Bosco Cobos, ex concorrente de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip, è tornato a parlare del suo passato televisivo in Italia, svelando retroscena inaspettati su Simona Ventura e Barbara d’Urso. L’attore spagnolo, oggi impegnato nella sua carriera nel mondo dello spettacolo in patria, ha raccontato alcuni episodi che – a suo dire – avrebbero compromesso la sua presenza nei programmi italiani.

“Simona Ventura mi ha vietato”: le parole di Bosco Cobos

Nel corso di un’intervista a Casa Lollo, Bosco è tornato su un vecchio episodio che lo ha segnato: “Io e Simona Ventura abbiamo litigato tanto ai tempi de L’Isola dei Famosi. Lei era concorrente insieme al mio amico Jonas Berami e io lo difendevo molto. Credo che a Simona non piacesse questo mio comportamento. Dopo il reality non ho più avuto inviti in molti programmi e penso che lei abbia messo un veto su di me”.

L’attore ha aggiunto un dettaglio inedito: “Ero stato invitato al Maurizio Costanzo Show, ma mi hanno detto che Simona non mi voleva lì. Mi ha vietato di partecipare. Non capisco cosa temesse, io sono un ragazzo buono e allegro”.

Nonostante tutto, oggi il tono di Bosco verso la conduttrice sembra più conciliante: “Adesso la vedo diversa, mi piace tanto come conduce il Grande Fratello. È bravissima, anche se non credo ci sarà mai un chiarimento tra noi”.

Bosco e la mancata esplosione in Italia: “Il GF Vip non mi ha cambiato la vita”

Dopo il successo ottenuto come amico di Jonas Berami e la partecipazione al Grande Fratello Vip, molti pensavano che Bosco avrebbe trovato spazio stabile nella televisione italiana. Ma così non è stato.

“Dopo il GF Vip sono tornato in Spagna. Ho continuato a lavorare come attore, ma in Italia non mi sono arrivate proposte. Solo Barbara d’Urso ogni tanto mi chiamava nei suoi programmi, e ci andavo volentieri perché amo l’Italia”.

Bosco Cobos su Barbara d’Urso: “Mi risponde solo con il sole”

L’ex vippone ha però lanciato una frecciatina anche alla conduttrice napoletana: “Con Barbara d’Urso avevo un bel rapporto, ma negli ultimi anni è cambiato. Le scrivo messaggi carini e lei mi risponde solo con l’emoji del sole. Ma come? Io ti scrivo delle belle parole e tu mi mandi solo il sole?”.

Un ritorno in Italia? “Rifarei il Grande Fratello subito”

Nonostante le delusioni, Bosco non esclude un ritorno nel Belpaese: “Rifarei il Grande Fratello Vip subito, se mi chiamano corro. Per me quella è casa. Voglio bene agli autori, ad Alfonso Signorini, alla psicologa… È stata un’esperienza meravigliosa. E adoro Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi, due conduttrici che trasmettono energia positiva”.