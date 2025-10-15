Dopo settimane di silenzio e segnali social contraddittori, Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi tornano al centro del gossip. Prima un video in cui lei dichiarava di averlo bloccato, poi un altro – con un ricordo insieme – in cui confessava: “Mi manca ancora”. Ma cosa è davvero successo tra i due? E ci sono possibilità di un riavvicinamento? Ecco tutte le indiscrezioni esclusive raccolte da fonti vicine alla coppia.

Lucia Ilardo blocca Rosario Guglielmi: cosa è successo davvero

Secondo quanto trapelato, Lucia Ilardo avrebbe bloccato Rosario Guglielmi circa quindici giorni fa, dopo un incontro tutt’altro che sereno.

I due si sarebbero visti per un confronto chiarificatore, ma la situazione sarebbe degenerata in un acceso litigio. Fonti vicine raccontano che Rosario, in quell’occasione, avrebbe espresso la volontà di chiudere ogni rapporto, usando toni piuttosto duri. Ferita e delusa, Lucia avrebbe reagito tagliando tutti i contatti: “L’ha bloccato su WhatsApp e sui social, cercando di voltare pagina”, rivela un insider.

Il riavvicinamento social: “Mi manca ancora”

Dopo qualche giorno di silenzio, qualcosa sarebbe cambiato. Lucia Ilardo avrebbe sbloccato Rosario Guglielmi per tentare un nuovo contatto. Nonostante la delusione, i sentimenti non si sono spenti: la giovane non sarebbe riuscita a nascondere la nostalgia. Il video che ha fatto il giro dei social – in cui Lucia ripubblica un vecchio momento insieme a Rosario, scrivendo “Mi manca” – ha riacceso le speranze dei fan e scatenato il gossip.

Un incontro senza baci né abbracci

LolloMagazine ha rivelato che i due si sono rivisti di recente, ma l’incontro non avrebbe avuto i toni romantici che molti si aspettavano. “Hanno provato a calmare gli animi, ma non ci sono stati gesti affettuosi. Nessun abbraccio, nessun bacio”, racconta chi li conosce bene.

Nonostante ciò, Lucia Ilardo sembra non volersi arrendere. Da circa un mese, avrebbe cercato più volte di incontrare Rosario sotto casa, arrivando persino a lasciare biglietti e piccoli regali – come dei gelati, gesto tenero ma malinconico che mostra quanto lei tenga ancora a lui.