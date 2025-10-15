Federico Nicotera è uno dei protagonisti più amati della storia di Uomini e Donne. La sua storia d’amore con Carola Carpanelli aveva catturato il cuore dei fan, ma dopo la rottura sono iniziati numerosi rumor su possibili riavvicinamenti e flirt con altre persone.

Nessun ritorno di fiamma con Carola Carpanelli

Recentemente si era parlato di un possibile riavvicinamento tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice, ma Federico ha fatto chiarezza in un’intervista a ComingSoon: “Sono una persona molto riservata e forse questo alimenta il gossip intorno a me, però nove volte su dieci sono tutte cose inventate. Hanno detto che ero fidanzato prima con l’ex tronista Veronica e poi con Raffaella (Scuotto, ex fidanzata di Brando Ephrikian, ndr). In realtà con Raffaella non possiamo definirci nemmeno amici, ci siamo visti una volta a Roma perché lei stava con Lavinia. Abbiamo fatto una serata tutti insieme e basta. Niente di più. Il problema è che ogni volta dicono che sono fidanzato con una ragazza diversa, avevano anche parlato di un riavvicinamento tra me e Carola. Tutto falso. La verità è che non c’è mai stato un riavvicinamento. Non c’è proprio nessun tipo di rapporto tra noi”.

Federico Nicotera oggi: relazione lontana dai riflettori

Riguardo alla sua situazione sentimentale attuale, Federico ha spiegato: “Si, sono impegnato, ma preferisco vivermi la mia relazione lontano dai riflettori. Non sento il bisogno di condividere la mia storia sui social e chi mi conosce comprenderà la mia scelta”.

I reality show nel futuro di Federico Nicotera

L’ex tronista ha parlato anche dei programmi televisivi a cui gli piacerebbe partecipare: “Mi piacerebbe partecipare a L’Isola dei Famosi perché è un programma che ti mette a dura prova sia a livello fisico che mentale. A me piacciono molto questo tipo di sfide. Anche Pechino Express è carino, sarebbe una bella avventura da fare. Temptation Island? No, sono geloso, sarebbe troppo tosta per me. Ammetto però di seguire Amici, mi piace molto”.