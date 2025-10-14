Helena Prestes e Javier Martinez, coppia nata durante la passata edizione Grande Fratello, stanno vivendo un momento magico. I due hanno deciso di fare un passo importante: andare a vivere insieme.

L’incontro con il settimanale Chi avviene proprio durante un trasloco. Scatoloni, valigie e un grande sorriso: la coppia ha appena lasciato un piccolo appartamento per trasferirsi in una villetta con giardino a Terni. «Siamo a uno step successivo — racconta Javier —. Dopo il Grande Fratello ci stavamo ancora conoscendo. Ora abbiamo deciso di mettere basi più solide: la casa è solo la conseguenza naturale».

Helena: “La mia casa è Javi”

Ad Helena Prestes il cambiamento non spaventa: «Ho sempre viaggiato molto per lavoro. Milano era perfetta per la mia carriera, ma oggi la mia casa è Javi. Non è più un posto, è una persona». Nonostante gli impegni, Helena racconta di essere diventata una vera “casalinga felice”: «Mi piace cucinare, mi rilassa. A casa mia cuciniamo tutti: mio nipote ha vinto MasterChef Junior in Brasile!».

Piccole discussioni e grandi equilibri

La convivenza, si sa, non è mai perfetta. Anche per loro ci sono piccoli litigi quotidiani. «A volte torno stanco dagli allenamenti e fingo di non sentire — scherza Javier —. Ma non andiamo mai oltre: dopo dieci minuti le dico che non serve avere ragione». Helena ammette di essere più precisa e ordinata, ma riconosce la calma del compagno: «È bravissimo a smorzare le discussioni. È una qualità che amo molto in lui».

Matrimonio in vista?

Alla domanda se ci sia aria di nozze, Javier risponde con serenità: «L’intenzione c’è. Tornare a casa e trovarla lì è bellissimo. È un cambiamento positivo per entrambi». Helena, però, rilancia: «Secondo me finirà che glielo chiederò io!».

Tra lavoro, yoga e nuovi progetti

Entrambi sono consapevoli che le loro carriere — sportiva e da modella — non dureranno per sempre. Ma guardano al futuro con ottimismo: «Siamo cresciuti in quartieri difficili — spiega Javier —. Oggi ci godiamo il presente. Il peggio è passato». Helena aggiunge: «Sto studiando l’italiano, voglio parlarlo alla perfezione. Ho preso l’abilitazione per insegnare yoga e ho creato un piccolo brand di pezzi fatti all’uncinetto. Mi piace reinventarmi».

“Non stiamo prendendo precauzioni: stiamo provando ad avere un bambino”

Il momento più tenero dell’intervista arriva quando si parla di maternità. Helena Prestes confessa con emozione: «Prima di conoscere Javi volevo diventare mamma, ma adesso lo sento davvero possibile. E sì, ho un po’ di paura». Poi sorride e aggiunge: «Davvero? Allora lo dico: non stiamo prendendo precauzioni… stiamo provando ad avere un bambino (ride, ndr)».

Javier chiude con dolcezza e ironia: «Noi non contiamo follower, contiamo le lune. E l’altra sera, sotto la superluna, ero stanco morto… ma lei aveva quel sorriso lì».