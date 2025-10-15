Esplode il gossip nella casa del Grande Fratello: secondo alcune indiscrezioni, due concorrenti già impegnati si sarebbero baciati in gran segreto.

L’indiscrezione svelata da Deianira Marzano

A riportare la notizia è stata la nota esperta di gossip Deianira Marzano, che ha parlato di un episodio avvenuto in queste prime due settimane della nuova edizione del reality show condotto da Simona Ventura. Secondo quanto riportato, i due gieffini in questione avrebbero poi avanzato una richiesta alla produzione: qualora la clip del bacio venisse mandata in onda, entrambi lascerebbero volontariamente la casa.

Rumor o verità?

Al momento non ci sono conferme ufficiali, quindi si tratta di voci di corridoio che dovranno essere verificate nelle prossime puntate del reality. I fan sono già curiosi di scoprire se il presunto bacio verrà mostrato in televisione o se, nel caso, i concorrenti manterranno la loro parola e abbandoneranno la Casa più spiata d’Italia.