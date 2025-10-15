La terza puntata del Grande Fratello ha sancito la prima eliminazione di questa edizione. A lasciare la Casa è stato Giulio Carotenuto, il medico di Torre Annunziata. A commentare l’eliminazione è stata Grazia Kendi, che ha spiegato il suo punto di vista sulle dinamiche che hanno portato all’uscita dell’ormai ex coinquilino.

Giulio Carotenuto è stato il concorrente meno votato dal pubblico e ha dovuto abbandonare il reality show. Parlando con Donatella Mercoledisanto e Benedetta Stocchi, Grazia Kendi ha spiegato il motivo per cui, secondo lei, l’odontoiatra è stato eliminato: “Da grande fan di questo programma, io ho la mia spiegazione. Giulio non rappresentava un prototipo di concorrente, non era unico. Ci sono diverse persone divertenti, coinvolgenti, la sua personalità la puoi rivedere in Domenico, Mattia, Simone”.

Grazia ha quindi sottolineato che, a suo avviso, la personalità di Giulio non è riuscita a emergere appieno nella Casa, rendendo inevitabile la sua uscita. Per Benedetta Stocchi, invece, la ragione dell’eliminazione di Giulio è stata più strategica: Giulio si è trovato al televoto contro concorrenti molto forti come Omer Elomari e Matteo Azzali.

Concorrenti ancora in gioco

Dopo l’uscita per motivi personali di Anita Mazzotta e l’eliminazione di Giulio Carotenuto, i concorrenti rimasti sono:

Francesca Carrara e Simone De Bianchi

Omer Elomari

Donatella Mercoledisanto

Jonas Pepe

Grazia Kendi

Francesco Rana

Domenico D’Alterio

Giulia Soponariu

Matteo Azzali

Benedetta Stocchi

Mattia Scudieri

Bena

Rasha Younes

Flaminia Romoli

Ivana Castorina

Anticipazioni sulla prossima puntata

La prossima puntata andrà in onda lunedì 20 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto sono: Francesco Rana, Bena, Giulia Soponariu e Grazia Kendi. Grazia ha ammesso di temere per sé stessa, ma secondo Donatella e Benedetta il suo rischio di eliminazione è basso.