Momenti di grande preoccupazione ieri sera nella Casa del Grande Fratello: Omer Elomari ha accusato un malore improvviso, che ha gettato nel panico gli altri coinquilini e spaventato il pubblico. La produzione ha immediatamente interrotto la diretta e fatto intervenire un medico.

La dinamica del malore di Omer Elomari

Secondo i video circolati sui social, durante la serata:

Francesca ha lanciato l’allarme urlando ai coinquilini: "Domenico, corri, si sente male!".

ha lanciato l’allarme urlando ai coinquilini: "Domenico, corri, si sente male!". Domenico D’Alterio si è precipitato per soccorrere Omer .

si è precipitato per soccorrere . In un’altra clip, i concorrenti si sono alzati di scatto da tavola quando qualcuno ha chiesto a Matteo Azzali di aiutare il coinquilino.

di aiutare il coinquilino. La regia, come da prassi in situazioni d’emergenza, ha staccato le immagini dalla Casa, mostrando solo l’esterno. La diretta è stata sospesa per circa dieci minuti.

Cosa ha causato il malore

Da quanto riferito dai concorrenti e dai social, Omer Elomari sarebbe svenuto a causa di un calo di pressione. Una spettatrice ha confermato la situazione tramite l’influencer Deianira Marzano, che ha riportato: “Omer si trova in stanza con il medico, solo lui e Matteo. Gli altri ne parlano in Casa”.

L’intervento medico e il ritorno nella Casa

Il medico della produzione ha prestato il primo soccorso e controllato i parametri vitali di Omer. Con lui era presente anche l’ex pugile Matteo Azzali. Dopo circa tre ore, Omer Elomari è tornato nella Casa, visibilmente provato ma in ripresa. Le sue prime parole sono state di scuse verso i coinquilini: “Mi dispiace ragazzi, scusatemi tanto”.

Successivamente, ha deciso di andare a dormire, rassicurando tutti sulle proprie condizioni.