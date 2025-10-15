La nuova edizione del Grande Fratello si conferma ricca di storie di vita intense e commoventi. I concorrenti, fin dai primi giorni, hanno condiviso esperienze personali molto delicate, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. Tra queste, la confessione di Ivana Castorina ha colpito particolarmente sia i coinquilini sia i fan del reality.

L’infanzia complicata di Ivana Castorina

Durante una conversazione notturna con Giulia Soponariu e Grazia Kendi (durante la quale ha confessato di essere una donna trans), Ivana Castorina ha raccontato di un’infanzia segnata da difficoltà familiari: il padre l’ha abbandonata, e la madre ha intrapreso una relazione che si è conclusa con problemi personali. Ivana ha spiegato: “Io già da piccola avvertivo un forte disagio, non capivo bene. Non sono mai stata una bimba forte, ero molto sensibile, molto fragile e tanto timida, e in parte lo sono anche ora”.

La gieffina ha raccontato anche il ruolo della madre, che, secondo i consigli dello psicologo, limitava le manifestazioni affettive in casa, lasciando Ivana a confrontarsi con emozioni difficili da gestire.

La confessione sul tentativo di suicidio

Il momento più toccante della sua testimonianza riguarda il periodo in cui Ivana ha pensato di togliersi la vita. Durante il racconto, la gieffina ha condiviso il difficile percorso interiore: “Mi dicevo ‘perché il Signore non mi prende? Perché muoiono i bambini e non io?’. Ho pensato al suicidio, più volte, cercavo mezzi e metodi”.

Ivana ha spiegato di aver cercato informazioni sul web e di aver provato a porre fine alla propria vita, senza riuscirci, provando un senso di fallimento che oggi ha condiviso apertamente con le coinquiline.

Il sostegno delle coinquiline

Giulia Soponariu e Grazia Kendi, a loro volta protagoniste di storie personali intense, hanno accolto la confessione di Ivana con grande empatia, abbracciandola e offrendo supporto emotivo.