Sembrava che con il passare degli anni i vecchi rancori si fossero sciolti, ma a quanto pare tra Belén Rodríguez e Barbara d’Urso il gelo resta più vivo che mai. Le due conduttrici si sono ritrovate dietro le quinte di Ballando con le Stelle e, secondo i rumor, non si sarebbero neppure salutate.

Il presunto gelo tra Belén e Barbara a Ballando con le Stelle

Lo scorso 4 ottobre, Belén Rodríguez ha partecipato al celebre show di Rai 1 come ballerina per una notte, mentre Barbara d’Urso è in gara come concorrente.

Un video circolato online – disponibile anche su RaiPlay – mostra le due a pochi metri di distanza nei corridoi dello studio, entrambe impegnate nelle prove delle rispettive esibizioni.

Ma, come riportato dal settimanale Chi nella rubrica C’è Chi Dice di Giuseppe Candela, tra le due non sarebbe volata nemmeno una parola. Nessun sorriso, nessun saluto, solo silenzio e indifferenza.

“Cala il gelo tra Belén e Barbara D’Urso. Vecchie ruggini e qualche frecciatina. In realtà le due si sono incrociate più volte, ma a regnare è stato il silenzio. Belén e Barbara non si sono, infatti, rivolte la parola. Nemmeno un saluto”, si legge nel pezzo di Chi.

Una rivalità che parte da lontano

Il gelo tra Belén Rodríguez e Barbara d’Urso non è certo una novità.

Tutti ricordano il “vaffa” che la showgirl argentina lanciò alla conduttrice nel 2013 durante un’intervista a Le Iene, seguito dalla risposta ironica di Barbara con la frase diventata meme storico: “Noi facciamo il 22% anche senza i fratelli Rodríguez”. Una battuta che faceva riferimento a Jeremias e Cecilia Rodríguez, che avevano rifiutato di partecipare a Domenica Live.

Da allora i rapporti non si sono mai veramente ricuciti, e il recente incontro dietro le quinte di Ballando con le Stelle sembra confermarlo.