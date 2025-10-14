Durante la puntata odierna di La volta buona, Antonella Fiordelisi, influencer campana e protagonista della nuova edizione di Tale e Quale Show, ha condiviso un momento molto personale, parlando di fiducia, relazioni e tradimento.

La riflessione sul tradimento

Il dibattito è nato da un servizio su un episodio clamoroso di infedeltà, in cui un uomo avrebbe avuto una relazione extraconiugale con una parente della moglie appena sposata. Caterina Balivo ha chiesto all’ex gieffina se nella sua vita sentimentale avesse mai affrontato una situazione simile. La showgirl ha risposto senza esitazione: “Se mi è capitato? Però avevo il dubbio e ho lasciato… Non ho mai avuto la certezza…”.

Fiducia e rispetto: i valori di Antonella Fiordelisi

Quando la conduttrice ha chiesto se fosse certa del tradimento, la Fiordelisi ha ribadito l’importanza della fiducia nelle relazioni: “Per me è già una mancanza di rispetto se non mi dice che ha incontrato una determinata persona a cena con gli amici…”.

Nonostante il tentativo di Caterina Balivo di smorzare i toni, spiegando che a volte le persone possono semplicemente dimenticare certi dettagli, Antonella è rimasta ferma: “No, no… Ho preferito chiudere in questi casi… Poi è anche una questione di fiducia, di rispetto…”.

Giulio Fratini, il compagno riservato di Antonella Fiordelisi

Oggi Antonella Fiordelisi è felice accanto all’imprenditore Giulio Fratini, con cui la relazione procede a gonfie vele. Tuttavia, durante l’intervista è emerso un dettaglio curioso: Fratini è stato inquadrato durante una puntata di Tale e Quale Show, ma da quel momento non si è più fatto vedere in studio.

Antonella ha spiegato: “Mi ha detto che non verrà più… Lui è il mio opposto perché odia le telecamere e non ama stare al centro dell’attenzione… Dopo che l’hanno inquadrato su Rai Uno adesso non verrà più…”.