E’ nata Clara Isabel, primogenita di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. L’annuncio è arrivato direttamente dal neo papà con un post su Instagram: “15.10.2025. Clara Isabel Moser. Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo”.

Poche ore fa, Belen Rodriguez ha emozionato i suoi follower pubblicando una Instagram Story con un messaggio pieno d’amore: “Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata! Che bella giornata!”. Tuttavia, la showgirl ha poi cancellato tutto, probabilmente rendendosi conto di aver anticipato i neogenitori nell’annuncio ufficiale della nascita. Adesso non ci sono più dubbi: la prima figlia della coppia nata nel 2017 nella Casa del Grande Fratello Vip è venuta al mondo.