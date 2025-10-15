A pochi giorni dal brutto incidente stradale che lo ha coinvolto, Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island, rompe il silenzio e racconta cosa è successo. L’influencer, conosciuto anche come “Lenticchio”, aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute e risponde alle critiche social.

Come sta Francesco Chiofalo dopo l’incidente

Dopo essere stato ricoverato in ospedale a Dubai, Francesco Chiofalo è stato dimesso. L’influencer ha riportato una contrattura al collo e dovrà portare il collare per qualche giorno. Nonostante lo spavento, le sue condizioni generali sono stabili.

In una recente intervista rilasciata a FanPage, Chiofalo ha spiegato: “Io e questo amico stavamo andando a una serata. Lui è venuto nel locale accompagnato dal suo autista, che però si è sentito male e ha dovuto andare via. Vedendo che il mio amico aveva bevuto, gli ho detto: ‘Ti accompagno io’. Ma non me la sentivo di guidare una macchina così costosa e avevo difficoltà con la segnaletica locale. Purtroppo ha perso il controllo della macchina, facendo un testacoda: la Lamborghini è distrutta, disintegrata”.

La dinamica dell’incidente

L’incidente ha coinvolto una Lamborghini guidata dall’amico di Chiofalo. Secondo il racconto dell’influencer, il veicolo ha subito gravi danni, ma fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. La vicenda ha subito attirato l’attenzione dei fan e dei media, generando anche alcune critiche sul comportamento social dell’ex protagonista di Temptation Island.

Le critiche sui social e la risposta di Chiofalo

Alcuni utenti hanno contestato la scelta di postare un video sui social prima di recarsi in ospedale. A riguardo, Francesco Chiofalo ha chiarito: “L’influencer documenta la sua vita sui social. Io ho deciso di mostrare sia le cose belle sia quelle brutte. Molti miei colleghi invece raccontano solo il bello della loro vita, facendo sentire le persone a disagio e causando problemi di inadeguatezza e insicurezza”.