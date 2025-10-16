A 24 ore dall’inizio del Grande Fratello, la casa aveva già regalato il primo bacio tra Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi. Ma quel flirt si è spento in fretta: Giulio ha fatto un passo indietro ed è stato eliminato nel primo televoto. Da allora, nessun colpo di scena sentimentale… almeno fino a ieri sera. Durante una lunga chiacchierata, Jonas Pepe ha svelato ai coinquilini chi gli piace davvero, aprendo ufficialmente la stagione dei flirt nella casa più spiata d’Italia.

Jonas Pepe rompe il silenzio: “Giulia è solare, ma troppo giovane per me”

Molti fan del GF 2025 erano convinti che tra Jonas Pepe e Giulia Soponariu potesse nascere qualcosa. Ma il modello romano, 24 anni, ha chiarito che tra loro non ci sarà nessun colpo di scena amoroso.

“Lei ha pur sempre 20 anni e io 24. Chi ascolta potrebbe dire che la differenza è poca, ma 4 anni alla nostra età sono tanti. Lei sarà uscita dal liceo l’anno scorso, io sto all’università e ho fatto diverse esperienze. Non potrei mettermi con una ragazza che fino a ieri studiava matematica”. Jonas ha però ammesso di apprezzare la solarità e la leggerezza di Giulia: “Mi piace la sua spensieratezza. È una persona allegra, mi fa stare bene”.

Il vero interesse di Jonas Pepe: “Rasha mi attrae, è più matura”

Il gieffino ha poi sorpreso tutti confessando il suo vero interesse: la coinquilina Rasha Younes, 32 anni. “Non è che mi piacciono le donne mature, ma a livello di mentalità mi trovo meglio con loro. In lei vedo più profondità, più affinità. Mi piace il suo modo di pensare”.

“Farò la prima mossa, ma ho paura di un due di picche”

Jonas Pepe ha concluso la sua confessione con una promessa (e un po’ di timore): “Devo attaccare? Ok! Però se faccio una mossa e con Rasha non va, io ho finito. Non ci proverò con altre. Non sono uno che fa queste cose”.