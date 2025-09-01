Negli ultimi giorni, Mirko Brunetti, ex concorrente del Grande Fratello e noto per la sua travagliata storia d’amore con Perla Vatiero, ha deciso di rompere il silenzio e reagire con forza alle continue offese ricevute sui social. In un duro sfogo pubblico, Brunetti ha condannato le critiche e le falsità rivolte a lui, alla sua attuale compagna Silvia Ghio, e alla sua famiglia.

“Sono stufo di leggere cattiverie gratuite. Io, Silvia e i nostri cari non meritiamo questo. Sono pronto a prendere provvedimenti legali contro chi continua con questi comportamenti”, ha dichiarato l’ex gieffino.

Perla Vatiero guarda avanti: “Finalmente libera dal passato”

Mentre Mirko affronta il caos mediatico, Perla Vatiero sembra aver intrapreso un percorso completamente diverso, fatto di introspezione, crescita e nuove prospettive, sia sentimentali che professionali. L’ex gieffina ha condiviso alcuni aggiornamenti importanti con i suoi followers.

Il diario sta per uscire

Perla ha parlato con entusiasmo del suo attesissimo diario personale, che racconterà il suo ultimo anno e l’esperienza vissuta all’interno della Casa del Grande Fratello: “Il diario uscirà a breve, manca davvero pochissimo. Pensavo ci volesse meno, ma voglio che tutto sia perfetto. Ho dovuto rivivere momenti molto intensi per scriverlo”.

Amicizie vere o di convenienza?

Nel mondo dello spettacolo, le relazioni autentiche non sono scontate. Perla ha riflettuto sul tema delle amicizie nate sui social o nel contesto lavorativo: “Più che false, spesso sono amicizie dettate dalle circostanze. Ma nel mio caso non è così. Con Greta Rossetti ho un legame vero, che andranno avanti anche in futuro”.

Perla e Greta alla Mostra del Cinema di Venezia

Proprio con Greta Rossetti, Perla parteciperà questa settimana alla Mostra del Cinema di Venezia: “Andremo insieme a Venezia. Lei dovrebbe raggiungermi già questa sera se riesce a risolvere un problema con la macchina. Quando siamo insieme ci divertiamo e tutto passa”.

Un nuovo interesse amoroso? “Qualcuno che mi piace c’è”

Per la prima volta dopo la fine della relazione con Mirko, Perla ha ammesso di provare interesse per un’altra persona: “Aspettavo questa domanda come il caffellatte del mattino. Non c’è nessuno che mi abbia fatto battere il cuore fino a perdere la testa, ma sì… qualcuno c’è”.

Un anno da sola per ritrovarsi

Perla ha spiegato perché ha scelto di restare single così a lungo, descrivendo un periodo difficile ma fondamentale per la sua rinascita personale: “Il mio lavoro mi ha aiutata tantissimo. Ci sono stati momenti in cui fingere di essere felice era l’unico modo per andare avanti. Ma sapevo che dovevo ritrovare me stessa. Nessuno doveva occupare quel posto, perché quel posto dovevo occuparlo io. Oggi ci sono riuscita”.

Il sogno di diventare madre

Infine, Perla ha ribadito uno dei suoi più grandi sogni: costruire una famiglia basata sull’amore e sui valori che ha ricevuto dalla sua: “Il mio obiettivo è avere una famiglia bella come quella che ho avuto io. I miei genitori sono il mio esempio: due persone che si amano e che hanno saputo trasmettere amore e valori ai propri figli”.