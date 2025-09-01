Le registrazioni di Italia Shore 3 sono ufficialmente iniziate e portano con sé una novità inaspettata: Matteo Diamante, storico fun manager delle prime due edizioni, non è stato riconfermato. Al suo posto arriva una figura ben nota al mondo dei reality, ma forse lontana dal target del programma: Floriana Secondi.

Un cambio di rotta sorprendente

La scelta ha già fatto discutere. Il reality di Paramount+, ispirato al celebre format statunitense “Jersey Shore”, si rivolge a un pubblico di giovanissimi – molti dei quali, all’epoca della vittoria di Floriana al Grande Fratello 3 (correva l’anno 2003), probabilmente non erano nemmeno nati.

Il ruolo del fun manager è marginale nella dinamica del programma, ma resta comunque simbolico: è la figura incaricata di animare la villa, proporre giochi e attività, gestire momenti di svago e in generale fare da collante nelle dinamiche tra i protagonisti.

Le parole di Floriana

Nel video di presentazione pubblicato sul profilo Instagram di Paramount+, Floriana Secondi si è detta: "Orgogliosa, onorata e super felice di prendere questo incarico. Se i ragazzi mi ascoltano e faranno i bravi, avranno da divertirsi… Io sono molto mondana e so come ci si diverte. Ho avuto tanti locali, credo di sapere come allietare le loro giornate!".

Chi è Floriana Secondi?

Floriana è stata la vincitrice del Grande Fratello 3, ed è diventata un’icona dei primi anni 2000. Dopo il reality ha partecipato ad altri programmi come La Fattoria e, più recentemente, a L’Isola dei Famosi nel 2022.