Negli ultimi anni "Io Canto", lo show musicale di Canale 5 dedicato ai più giovani e condotto da Gerry Scotti, è tornato alla ribalta con una versione aggiornata. Tuttavia, i protagonisti delle storiche edizioni rimangono ancora impressi nella memoria degli appassionati. Tra questi, spicca senza dubbio il nome di Cristian Imparato, vincitore della prima edizione del 2009.

In una recente intervista rilasciata a Fanpage, Imparato ha raccontato la sua esperienza nel mondo dello spettacolo, tra successi improvvisi, difficoltà personali e scelte professionali discusse.

“Andai là solo per cantare”

Cristian ripercorre i suoi primi passi nel mondo della musica con grande sincerità: “Andai là con l’unica idea di cantare, non pensavo ad avere una risonanza mediatica. Mi piaceva esibirmi e c’era un programma che me lo consentiva. Punto. Pian piano capii che avevo lasciato delle emozioni nelle persone che mi ascoltavano e cominciai a progettare il futuro”.

Il successo, però, arrivò in modo inaspettato e, in un primo momento, difficile da gestire: “E ti confesso che vissi male la cosa nei primi tempi. Non mi aspettavo tutta quella attenzione, soprattutto perché non l’avevo cercata. Mai avrei pensato di piacere così tanto. Credevo di cantare, fare la mia bella figura sul palco e basta. Il resto fu inatteso”.

La trasformazione vocale e le difficoltà

Il cambio di rotta avvenne con l'adolescenza e i cambiamenti fisici: “Dal 2011 affrontai il periodo della transizione fisica e vocale. Mi cambiò letteralmente lo spessore delle corde vocali e la mia voce prese altre strade. Variò tutto e le persone che si erano tanto legate a Cristian ragazzino faticarono a riconoscermi”.

La mutazione della voce portò con sé anche nuove sfide: “Avevo problemi a controllare uno strumento che era mutato. Dell’ugola d’oro era rimasto il ricordo ed ebbi serie difficoltà a cantare. Fu a quel punto che mi tuffai nelle prime lezioni con dei maestri”.

L’esperienza al Grande Fratello

Un anno dopo, Imparato decise di mettersi in gioco nel reality "Grande Fratello", ma l’esperienza non fu come se l’aspettava: “Fu un’azione poco furba, ero inesperto. Stavo male e pesavo la metà rispetto ad adesso. Non ero abituato a determinate dinamiche, non sapevo gestirle e non sapevo prendere il tutto con ironia”.

Durante il programma, Cristian si fece notare anche per alcune liti, tra cui una con Guendalina Tavassi, diventata virale: “Oggi ci rido sopra. I miei amici a cena fanno partire quei video per pigliarmi in giro! Diciamo che lo scontro con Guendalina Tavassi fu tanto epico quanto voluto. Sapevo che volevano lo show e glielo diedi. Ma quello non era il vero Cristian”.

L'addio alla TV e il futuro

Dopo il reality, Cristian ha deciso di allontanarsi dalla televisione, in particolare da quella firmata Barbara D’Urso: “Io tagliai i ponti molto tempo prima. Appena misi in moto la mia attività, cominciai a svicolarmi. Non sputo sul piatto in cui ho mangiato, ma il mio unico obiettivo era mettere da parte i soldi necessari per realizzare il mio sogno”.

Nonostante tutto, Imparato riconosce il valore formativo dell’esperienza: “Se non avessi conosciuto quel lato della tv, non sarei la persona che sono oggi, ovvero più attenta e sgamata”.

Opportunità mancate e nuove strade

Cristian ha anche rivelato di aver ricevuto una proposta per partecipare a L’Isola dei Famosi prima ancora del Grande Fratello, ma rifiutò: “Mi avevano contattato per L’Isola dei Famosi, ma declinai. Dopo invece si parlò di All Together Now, avrei potuto far parte del muro. Non se ne fece niente”.

Un nuovo Cristian

Oggi Cristian Imparato è un uomo diverso, più consapevole e determinato a scrivere il proprio futuro con lucidità: “Mi spiace che la gente pensi che io sia quella roba là. Ho vissuto esperienze importanti, ma ora guardo avanti con altri obiettivi”.