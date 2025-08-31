È un video carico di emozione e paura quello che Chiara Cainelli, ex concorrente del Grande Fratello, ha pubblicato sui social per raccontare la drammatica esperienza vissuta poche ore fa. In vacanza negli Stati Uniti insieme al compagno Alfonso D’Apice, la coppia è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente stradale a Las Vegas, rischiando la vita.

Il van si ribalta sull’autostrada: intrappolati all’interno

Secondo il racconto condiviso da Chiara, la coppia si trovava a bordo di un van insieme ad altri turisti diretti verso il canyon per un’escursione. Inizialmente dovevano viaggiare su un autobus, ma a causa di un guasto sono stati trasferiti su un altro mezzo.

“Dopo il cambio ci siamo addormentati, sapendo che ci sarebbero volute diverse ore per raggiungere la destinazione. A un certo punto abbiamo sentito un forte scoppio e il nostro van ha iniziato a sbandare”, ha raccontato Chiara Cainelli, ancora visibilmente scossa. “Ha continuato a trascinarsi per alcuni metri ed è riuscito a fermarsi appena prima di invadere l’altra carreggiata, dove arrivavano camion a grande velocità”.

“C’era fumo, sentivamo odore di gas”

Subito dopo l’impatto, il panico è salito alle stelle tra i passeggeri. Il van si era ribaltato, rendendo difficile uscire. All’interno si è diffuso fumo, e si temeva che potesse scoppiare un incendio.

“Sembrava una corsa contro il tempo: eravamo convinti che da un momento all’altro il van sarebbe esploso”, ha spiegato Chiara. “In quei momenti avrei rinunciato a un braccio pur di salvarmi: ero convinta che saremmo saltati in aria”.

È stato proprio Alfonso D’Apice a mantenere il sangue freddo, cercando con tutte le forze di rompere il vetro del van usando lo specchietto retrovisore. Anche un camionista, fermatosi per aiutare, ha provato a rompere i vetri dall’esterno con un sasso.

Il salvataggio grazie alla prontezza di Alfonso e all’intervento della polizia

Solo grazie alla reazione pronta di Alfonso D’Apice e al successivo arrivo della polizia americana, i passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo. Gli agenti hanno forzato il portellone posteriore e aiutato tutti ad uscire rapidamente dal veicolo incidentato.

“Ringrazio davvero Alfonso, che ha avuto la prontezza di reagire subito: ha trascinato me e aiutato anche le altre persone”, ha detto Chiara con gratitudine.

Perché Alfonso ha pubblicato i video dell’incidente

Un aspetto che ha fatto discutere è stata la decisione di Alfonso D’Apice di pubblicare alcuni video dell’incidente sui social. Chiara Cainelli ha voluto chiarire il motivo di questa scelta: “Cinque secondi dopo essere usciti dal van, ci hanno presentato un foglio di scarico di responsabilità. Ci siamo rifiutati di firmarlo e abbiamo deciso di girare quei video proprio per avere delle prove da usare in caso di richiesta di risarcimento”.