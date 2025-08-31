Dopo l’avventura a dir poco movimentata all’interno della casa del Grande Fratello, sembra che per Lorenzo Spolverato si stiano aprendo nuove porte nel mondo della televisione. Secondo un’indiscrezione lanciata sui social, l’attore potrebbe presto apparire nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore, la celebre soap in onda su Rai 1.

Dal Grande Fratello alla fiction Rai

All’interno del reality di Canale 5, Lorenzo Spolverato è stato uno dei protagonisti più chiacchierati. La sua relazione con Shaila Gatta, fatta di momenti passionali, scontri accesi e promesse d’amore, ha catturato l’attenzione del pubblico per mesi. Una storia che ha avuto il suo epilogo durante la finale del Grande Fratello, quando Shaila ha messo fine alla relazione con un netto “no” in diretta nazionale.

Ma mentre il gossip continua a rincorrersi — con alcuni fan che sperano ancora in un ritorno di fiamma tra i due — la vera notizia riguarda il futuro professionale di Lorenzo.

Avvistato negli studi de Il Paradiso delle Signore

A far circolare il rumor è stata Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip, che ha condiviso la segnalazione di una sua follower: “Ieri mattina Lorenzo era negli studi de Il Paradiso delle Signore. Tempo fa studiava un copione, dicono che sarà uno dei protagonisti”.

La segnalazione, se confermata, lascerebbe intendere che Spolverato sia stato scelto per interpretare un nuovo personaggio all’interno della soap, che tornerà in onda da lunedì 8 settembre 2025 con la decima stagione.

Ruolo fisso o comparsa a sorpresa?

Solitamente, le new entry del cast vengono annunciate in anticipo rispetto alla messa in onda, ma in questo caso si potrebbe trattare di una parte minore o non fissa, magari introdotta più avanti per sorprendere il pubblico. L’ipotesi più probabile è che Lorenzo appaia in un ruolo secondario all’inizio, con la possibilità di conquistare spazio scena dopo scena.

In ogni caso, l’idea di vederlo in una soap così amata come Il Paradiso delle Signore rappresenta un importante passo avanti nella sua carriera da attore, dopo l’esposizione mediatica ottenuta grazie al reality show.