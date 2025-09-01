Nell’ultima edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha ricoperto il ruolo di opinionista, un incarico che ha suscitato molte reazioni. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, l’attrice ha parlato apertamente dell’invidia che ha percepito dopo aver preso posto in studio, rispondendo con schiettezza a chi le chiedeva se si fosse mai sentita invidiata.

L’invidia dopo la sedia da opinionista

“Da quando ho messo il sedere su quella sedia da opinionista, devo dire che ho visto tanta di quella invidia in giro… Mamma mia, una cosa…”, ha raccontato Beatrice Luzzi. L’ex gieffina ha spiegato come il suo nuovo ruolo nel reality di Canale 5 abbia generato malumori non solo tra il pubblico, ma anche in certi ambienti dello spettacolo.

Una carriera di 30 anni alle spalle

Beatrice Luzzi ha voluto mettere in chiaro che il suo ruolo non è frutto del caso o di favori, ma il risultato di anni di lavoro e impegno. “Non è che ci sono capitata per caso lì, me la sono sudata quella sedia. Non è che ho fatto solo il Grande Fratello… Sono 30 anni che lavoro, quindi me la meritavo pure, no?”, ha affermato con decisione.

Frecciatina a chi non ha digerito il successo

Conclude poi con una frecciatina verso chi ha mostrato invidia: “Non mi pare che sia la sedia del re o della regina… Quindi sì: ho sentito tanta invidia e l’ho trovato penoso sinceramente. Molti personaggi e persone penose”.