Tra le coppie più chiacchierate dell’ultima edizione di Temptation Island, spiccano senza dubbio Sonia Barrile e Simone Margagliotti. I due avevano deciso di mettere alla prova la loro relazione partecipando al celebre docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, con l’obiettivo di capire se il loro amore potesse avere ancora un futuro.

Il percorso a Temptation Island

A scrivere al programma era stato Simone, lamentando una crescente mancanza di attenzioni da parte della compagna e descrivendo la relazione come "piatta e priva di stimoli". Anche Sonia aveva ammesso le difficoltà, confermando che il rapporto era cambiato notevolmente negli ultimi mesi.

Una volta entrati nei villaggi separati, la situazione è rapidamente degenerata. Simone ha confessato di aver dato seguito in passato ad alcune fantasie con altre donne e, durante il programma, si è avvicinato a una tentatrice, arrivando persino a baciarla. Al falò di confronto ha cercato di giustificarsi, sostenendo di averlo fatto per capire se provasse ancora amore per Sonia, e ha espresso la volontà di uscire con lei dal programma. Tuttavia, la Barrile è stata irremovibile: ha scelto di lasciare Temptation Island da sola.

La scoperta della gravidanza e il tentativo di riconciliazione

Pochi giorni dopo la fine del programma, Sonia ha scoperto di essere incinta, una notizia che ha sconvolto i già fragili equilibri tra i due. La coppia ha tentato un riavvicinamento, ma secondo quanto rivelato da LolloMagazine, la riconciliazione non sarebbe andata a buon fine.

Attualmente, come previsto dal regolamento del programma, Sonia e Simone non possono rilasciare aggiornamenti pubblici tramite i loro canali social. Sarà lo speciale di Temptation Island, in onda prossimamente su Canale 5, a rivelare quale sia la reale situazione tra i due.

Le ultime indiscrezioni: Sonia avvistata da sola a Palermo

Nel frattempo, una segnalazione giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano ha sollevato nuovi dubbi. Un utente avrebbe visto Sonia da sola nei pressi del Teatro Massimo di Palermo, alimentando i sospetti su una rottura definitiva.

Secondo Deianira, il clima tra Sonia e Simone sarebbe tutt’altro che sereno, e la relazione potrebbe essere giunta al capolinea, nonostante la gravidanza in corso.

Cosa riserverà il futuro a Sonia e Simone?

La curiosità dei fan è altissima: riusciranno Sonia e Simone a trovare un punto di incontro per il bene del bambino in arrivo? O la loro storia, iniziata lontano dalle telecamere, è destinata a concludersi definitivamente dopo l’esperienza a Temptation Island?

Non resta che attendere lo speciale di Canale 5 per scoprire tutta la verità su una delle coppie più controverse di questa edizione.