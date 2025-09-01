Sarebbe giunta ai titoli di coda la relazione tra Andrea Delogu e Luigi Bruno. A rivelarlo è stato Giuseppe Candela nella sua rubrica “C’è chi dice” sul nuovo numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 3 settembre.

"’Quanto è complicato mentalmente questo periodo per te da 1 a 10, Andrea?’", ha scritto sui social Delogu fornendo una risposta affermativa – scrive Candela -. Sul fronte professionale la showgirl può sorridere, tornerà alla guida de "La Porta Magica" su Rai 2 e si prepara a scendere in pista con Nikita Perotti a Ballando con le Stelle. Le novità arrivano, invece, sul fronte sentimentale. Dopo quattro anni è giunto al capolinea l'amore con Luigi Bruno. Una crisi iniziata da qualche tempo, la coppia è finita spesso nel mirino per la differenza di età, il modello e attore è più giovane della conduttrice di diciassette anni. Andrea Delogu aveva iniziato la relazione con Bruno nel 2021, circa un anno dopo la fine del matrimonio con l'attore Francesco Montanari”.