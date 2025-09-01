Continua il grande successo de La Ruota della Fortuna, il game show dell’access prime time di Canale 5, che nelle ultime settimane ha superato i 4 milioni di spettatori, registrando uno share tra il 25% e il 26%. Un risultato che ha sorpreso persino i vertici Mediaset e che conferma la solidità del format reso celebre in Italia da Mike Bongiorno e oggi rilanciato con il carisma di Gerry Scotti.

Il conduttore, intervistato da Il Messaggero, non ha nascosto la propria soddisfazione, ma ha anche colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, riservando stoccate pungenti alla Rai e a programmi concorrenti come Affari Tuoi, guidato da Stefano De Martino.

“Affari Tuoi? Una riffa, non un game show”

Non è la prima volta che Gerry Scotti critica il format rivale. Già a luglio aveva sottolineato quanto Affari Tuoi si avvicinasse più a una "riffa" che a un gioco vero e proprio, arrivando a dire: “Il mio gioco è fatto di poche regole chiare, quello di De Martino è un meccanismo privo di meccanismo: apri una scatola e vedi cosa c’è dentro”.

Una dichiarazione che non è passata inosservata, così come il tono affettuosamente competitivo nei confronti del giovane collega.

Scotti su De Martino: “Bravo e bello, ma non esagerare”

Nonostante le critiche, Gerry Scotti ha confermato di avere un buon rapporto personale con Stefano De Martino, raccontando uno scambio di messaggi recenti: “Mi ha scritto per il compleanno e per Ferragosto, prima mi ha fatto i complimenti per La Ruota, poi ha aggiunto: 'Adesso non esagerare perché poi torno… Ciao maestro’”.

Scotti ha poi aggiunto: “Sei bravo, bello e giovane, però non esagerare perché da questa parte c’è il vecchio zio Gerry che merita rispetto (ride)”.

Nel corso dell’intervista, il conduttore ha anche rivolto una critica diretta alla strategia di controprogrammazione della Rai, accusata di fare un uso un po’ disinvolto dei dati di ascolto: “In Rai adottano trucchetti e furbizie per arrotondare i numeri e far sembrare che le cose vadano meglio. Pensavano che Techetechetè potesse reggere il confronto, ma non avevano calcolato il vecchio zio Gerry (ride)”.

Secondo Scotti, in Rai si sarebbe data per scontata la vittoria: “Avranno detto: ‘La Ruota è un vecchio format, noi puntiamo sulla nostalgia e sarà una lotta alla pari.’ Ma le cose non sono andate così”.

La sfida dello share: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna

Con l’autunno ormai alle porte e i palinsesti delle ammiraglie già delineati, la sfida dell’access prime time si fa ancora più avvincente. Da una parte, Stefano De Martino al timone di un colosso come Affari Tuoi; dall’altra, Gerry Scotti che ha riportato in auge uno dei format più amati dagli italiani.