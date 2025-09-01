n questi giorni si sta svolgendo la consueta Mostra del Cinema di Venezia, evento che come ogni anno richiama attori, registi, celebrità e personalità del mondo dello spettacolo da tutto il mondo. Tra i tanti volti noti apparsi sul red carpet c’era anche Luca Calvani, attore e conduttore, concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello.

Ospite a Venezia in qualità di conduttore del Premio Kinéo, Calvani ha rilasciato un’intervista a Superguidatv, nella quale ha condiviso riflessioni sulla sua partecipazione al reality di Canale 5: “Io credo che tutto serva. Sicuramente è stata un’esperienza molto forte, credo di essermela cavata sinceramente, nonostante fosse difficile: 4 mesi e mezzo lontano dai propri affetti, dalle proprie cose… anche perché io vivo in una casa nel bosco e lì invece ero circondato da mura e da telecamere. Spero di aver dato il meglio di me, di aver fatto riflettere in dei momenti perché il mio intento era quello e spero di esserci riuscito”.

Simona Ventura nuova conduttrice del Grande Fratello

Parlando della nuova edizione del Grande Fratello, Calvani ha commentato con entusiasmo l’arrivo di Simona Ventura alla conduzione del reality, prendendo il posto di Signorini: “Sì, io sono felicissimo per il ritorno di Simona Ventura, finalmente un programma dove tutte e le sue skills… perché Simona è veramente una tigre in studio, sa gestire, improvvisare e penso che un programma come questo bisogna essere pronti sui piedi, a ballare un tap, a fare veramente un paso doble… e lei è perfetta. Finalmente Simona Ventura torna con un programma degno del suo talento”.

Un futuro tra cucina e televisione

Oltre alla sua attività da conduttore, Luca Calvani tornerà presto in televisione con un nuovo programma di cucina che lo vedrà protagonista. Un progetto che si inserisce nel solco di una carriera eclettica, fatta di esperienze diversificate tra cinema, televisione, regia e scrittura.

“No, sinceramente no, non mi sono neanche pentito quando ho capito che forse volevo fare altro. Sono molto curioso e quindi cambio. Quando ho fatto il mio primo film da regista tutti mi dicevano: ‘Quando fai il secondo?’ Ho detto: ‘Non lo so, sinceramente quella casella l’ho già riempita, magari voglio fare altro.’ Ho sempre scherzato, fin da quando ero ragazzo, che quando arrivavo alla frutta avrei scritto un libro di ricette… quello l’ho scritto e adesso chissà dove porterà il cuore, perché alla fine si tratta di seguire il cuore e quello che mi emoziona oggi”-