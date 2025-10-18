Negli ultimi giorni, il gossip su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sta letteralmente infiammando il web. Sebbene non ci sia ancora una prova fotografica, le segnalazioni giunte all’insider Lorenzo Pugnaloni sembrano confermare un possibile riavvicinamento tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne.

Avvistati insieme nella barberia di Gianmarco

Secondo quanto riportato da alcune fonti, Martina e Gianmarco sarebbero stati visti insieme nella barberia di lui, intenti a parlare e, successivamente, a scambiarsi baci e abbracci. Una testimone ha raccontato: “Ieri sera erano insieme nel negozio di Gianmarco. Erano abbracciati e poi si baciavano. Sono andati via ognuno con la propria macchina. Martina indossava una tutina rosa molto riconoscibile”.

Altre persone, stando alle segnalazioni, avrebbero confermato la scena, spiegando di aver notato le luci accese del negozio e di averli visti parlare e avvicinarsi teneramente. Sebbene nessuno sia riuscito a scattare foto, il racconto coincide in più versioni, rendendo sempre più plausibile l’ipotesi del ritorno di fiamma.

Il dettaglio social che non è passato inosservato

A far crescere ulteriormente i sospetti è stata una Instagram Story pubblicata da Martina De Ioannon poche ore dopo l’avvistamento.

Nella clip, la bionda ex tronista appare alla guida della sua auto, ma i follower più attenti hanno subito notato un dettaglio significativo: al collo porta la collana che Gianmarco le aveva regalato durante la loro ultima esterna sulla neve a Uomini e Donne.

Un accessorio che, per molti fan, rappresenta un segnale simbolico di riconciliazione.

Un follow che parla da solo

Oltre alla collana, un altro gesto ha scatenato i commenti dei fan sui social: Martina De Ioannon ha iniziato a seguire la migliore amica di Gianmarco Steri su Instagram. Nel linguaggio dei social network, questo tipo di interazione raramente è casuale, e per molti rappresenta una conferma indiretta del loro riavvicinamento.

Silenzio social ma indizi sempre più forti

Per il momento, né Martina né Gianmarco hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Tuttavia, la combinazione di avvistamenti, dettagli social e segnali simbolici alimenta la convinzione che tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne potrebbe esserci davvero un ritorno di fiamma.

I fan restano in attesa di una conferma — magari proprio sui social — che metta fine ai dubbi e ufficializzi la ritrovata intesa tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri.