Dopo settimane di rumor e indiscrezioni, Federica Petagna e Stefano Tediosi, coppia nata durante la passata edizione del Grande Fratello, hanno confermato la loro ritrovata armonia. I due ex concorrenti del reality show, condotto fino allo scorso anno da Alfonso Signorini, sono riapparsi insieme sui rispettivi profili Instagram, lasciando intendere che la crisi sia ormai alle spalle.

I segnali social della riappacificazione

Nelle scorse ore, diversi movimenti social hanno confermato la ritrovata serenità della coppia. Federica Petagna ha condiviso in una IG story un mazzo di fiori ricevuto da Stefano Tediosi, come chiarito dal tag nella foto. Successivamente, è stato proprio Stefano a pubblicare uno scatto sorridente in compagnia di Federica, mostrando un momento di relax e complicità tra i due.

Dalla Casa del Grande Fratello a una storia d’amore

I due si erano conosciuti nel docu-reality Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia, dove Federica partecipava insieme al suo ex fidanzato di lunga data Alfonso D’Apice. Più tardi, i tre si erano ritrovati nella Casa più spiata d’Italia, dando vita a un triangolo amoroso simile a quello di un’edizione precedente, tra Perla Vatiero, Greta Rossetti e Mirko Brunetti.

Dopo diversi mesi di amore, negli ultimi tempi erano circolati rumor su una presunta frequentazione di Federica con un’altra persona, scoperta poi da Stefano. Nonostante questo momento difficile, sembra che la coppia abbia saputo superare le tensioni e ritrovare l’equilibrio.