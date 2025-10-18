Non si fermano le indiscrezioni che vedrebbero Martina De Ioannon e Gianmarco Steri nuovamente vicini dopo la fine delle rispettive relazioni con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. I due ex protagonisti di Uomini e Donne continuano a far parlare di sé, e questa volta il motivo è un gesto che ha letteralmente scatenato il web.

Poche ore fa, Martina ha pubblicato una Instagram Story che la ritrae alla guida della sua auto. Un dettaglio, però, non è sfuggito ai follower più attenti: al collo della bionda ex tronista spicca la collana che Gianmarco le aveva regalato durante la loro ultima esterna sulla neve.

Non solo la collana. A insospettire ulteriormente i fan di Uomini e Donne è stato anche un altro gesto: Martina De Ioannon ha iniziato a seguire la migliore amica di Gianmarco Steri su Instagram. Un’azione che nel linguaggio dei social network difficilmente può essere interpretata come una semplice coincidenza.

Il gesto ha immediatamente fatto esplodere i commenti tra gli appassionati del dating show di Maria De Filippi, che non escludono un possibile ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti.

Dalla scelta in studio al possibile riavvicinamento

Come ricordiamo, durante la stagione di Uomini e Donne, Martina De Ioannon aveva deciso di scegliere Ciro Solimeno, lasciando Gianmarco Steri deluso dopo un lungo percorso nel programma.

Tuttavia, la storia tra Martina e Ciro non è durata a lungo, mentre Gianmarco ha poi ottenuto l’“upgrade” a tronista grazie alla stessa Maria De Filippi, conquistando così un posto da protagonista nel programma.

Ora che entrambi sono tornati single, il web si chiede se Martina non stia facendo un passo indietro, magari pentita della sua scelta iniziale.